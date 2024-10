Eros Ramazzotti, il curioso “vizio” da single: c’entra Hunziker

Sono bastate delle storie su Instagram ad accendere di nuovo i riflettori sull’ex coppia composta da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ad attirare l’attenzione però, non è la semplice foto in se e per sé, ma il “modus operandi” del cantante. Non si tratta di certo della prima volta che, conclusa una relazione, Ramazzotti dedica un inaspettato carico di attenzione alla showgirl.

Come sappiamo, dopo due anni che il cantante ha vissuto al fianco di Dalila Gelsomino, di recente i due si sono ufficialmente detti addio. L’indiscrezione è arrivata poche settimane fa dal settimanale Di Più Tv, che afferma come lui e Dalila non si frequentino ormai da più di un mese. Prima ancora del retroscena, lui e Michelle erano stati paparazzati in vacanza in Alta badia con Aurora, il nipotino e i rispettivi figli. La famiglia è apparsa unita, e tutto ciò a distanza di 20 anni dalla fine della loro storia d’amore. Ancor più recente della loro vacanza, è la storia che i due hanno repostato sui loro account Instagram.

L’ex coppia scherza con complicità: il cantante scrive “La nonna in carriola”, (il 2 ottobre si celebra la cosiddetta ‘festa dei nonni’) accompagnando così la foto di lui che spinge Michelle Hunziker in una carriola su un prato. L’immagine conferma il loro ottimo rapporto, ormai ben noto. Alcuni fan, nei commenti, continuano a sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Che si tratti di coincidenze o no, questo non è importante saperlo. Quel che sembra è che, ogni qualvolta qualcosa vada storto nelle sue relazioni, Eros torna a mostrarsi felice accanto a Michelle.

Eros Ramazzotti e le passate relazioni

Nel 1986, Eros Ramazzotti inizia una relazione con Donatella Giussani, che appare al suo fianco sulla copertina dell’album In certi momenti del 1987 e alla quale dedica la canzone “Ti vorrei rivivere”. Nel 1995, dopo un concerto a Milano, incontra Michelle Hunziker, con cui avvia una relazione e dalla quale ha una figlia, Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996. La coppia si sposa nel 1998 al Castello Odescalchi di Bracciano, ma si separa nel 2002 e divorzia ufficialmente nel 2009, mantenendo comunque un buon rapporto.

Nel 2009, Eros si fidanza con la modella Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards. La coppia dà il benvenuto alla loro prima figlia, Raffaella Maria, nel 2011, e si sposa nel 2014 con una cerimonia civile a Milano, festeggiando poi in Piemonte. Nel 2015 nasce il loro secondo figlio, Gabrio Tullio, ma nel 2019 annunciano la separazione. In seguito Eros ritrova l’amore con Dalila Gelsomino. Relazione, si diceva, giunta definitivamente al capolinea.