Eros, gossip e figli: il cantante spiega perché si arrabbia e ricorda Marica

Il cantante torna a parlare dell’ex moglie Marica Pellegrinelli e commenta nuovamente i recenti gossip: l’intervista a Rai Radio 2

Dopo dieci anni d’amore e due figli, l’anno scorso Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono separati, mantenendo però un buon rapporto. Nel corso dell’ultimo anno sono diversi i flirt che sono stati attribuiti al cantante: solo nella giornata di ieri il cantante è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Il rumors è stato prontamente smentito successivamente dallo stesso Eros in un suo intervento per Dagospia, affermando che l’incontro con la Lorenzini sarebbe solo frutto di una casualità. Qualche ora dopo, l’artista è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 per il format ‘I Lunatici’, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Eros ha parlato in un primo momento della sua personale esperienza vissuta durante l’attuale emergenza sanitaria, poi è arrivato inevitabilmente a commentare la cronaca rosa che lo riguarda.

“Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt, Marica l’ho fatta subito conoscere a mia figlia”

“Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico? Se non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma. Non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare. Se cambierò numero di telefono, vuol dire che avrò incontrato la donna giusta. Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco. E’ pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso. Io non posso avere una amica”, ha dichiarato Eros durante l’intervista per il programma radiofonico. “Adesso se io esco con una a prendere un caffè sono sempre preso di mira. E’ il rovescio della medaglia della popolarità. Non mi pesa molto, se non in relazione a cosa ne potrebbero pensare i miei figli. Quando ho conosciuto Marica l’ho fatta conoscere ad Aurora. Ma tutte le altre storie e le cose che ho avuto prima me le sono tenute per me. E’ giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”.

Lo spettacolo colpito dal Covid-19: Eros dice la sua

“La mia preoccupazione da sempre è per la gente che con questo blocco di tre mesi ha perso tutto e non ha più niente. Lo dico sempre, bisogna intervenire a fondo sotto quell’aspetto. Nel nostro settore, poi, non ci siamo solo noi, più fortunati, ma anche tanta gente che lavora e che con questo lavoro ci campa. Fino a quando ci sarà questo virus, sarà comunque tutto fermo”.