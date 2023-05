Eros Ramazzotti, gaffe epica e retromarcia: “Scusate, sono fuso”

Eros Ramazzotti si è reso protagonista di una simpatica gaffe sul suo profilo Instagram. Oggi, sabato 13 maggio, il noto cantante ha pubblicato una storia in cui dava gli auguri a tutte le mamme in occasione della festa della mamma. Il romano ha condiviso una foto di una meravigliosa pianta, citando una frase dello scrittore statunitense Mich Albom. Peccato che, però, la data era sbagliata. La festa della madre, infatti, in questo 2023 ricorre domenica 14 maggio e non oggi, sabato 13.

Il cantante si è accorto quasi subito dello sbaglio e ha rimediato ironicamente postando nuovamente la foto con una nuova didascalia. “Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo”, ha scritto scherzando. Insomma, uno scivolone di poco conto. In ogni caso, Eros ci teneva a dare gli auguri a tutte le madri d’Italia e del mondo che lo seguono. Nella sua vita, ci sono state tre mamme speciali: Michelle Hunziker, madre della sua primogenita Aurora, Marica Pellegrinelli, con la quale ha avuto i suoi due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e ovviamente Raffaela, la sua amata mamma scomparsa nel 2002.

Michelle Hunziker: la comunione di Sole insieme ad Aurora e Cesare

Oggi, 13 maggio, Michelle Hunziker ha festeggiato la comunione di sua figlia Sole. Alla cerimonia, erano presenti anche il papà della piccola, ovvero il suo ex marito Tomaso Trussardi, e la primogenita Aurora Ramazzotti accompagnata dal compagno Goffredo Cerza e il loro bebé, Cesare. Presente anche il fratello di Michelle, Andrea Hunziker, come mostrato sui social della presentatrice.

Tutti insieme hanno passato un bellissimo sabato in famiglia e hanno condiviso sui social vari scatti della giornata. Aurora ha pubblicato una dolce fotografia insieme a Goffredo, in cui la coppia è avvolta in un tenero abbraccio, con la scritta “L’unico per me”. I due, dopo 6 anni insieme, sono più uniti che mai grazie alla nascita del piccolo Cesare.

Dopodiché, Michelle Hunziker ha anche condiviso una meravigliosa foto insieme al nipotino, di cui è perdutamente innamorata. Nello scatto, si vede la conduttrice tenere in braccio il bebé in attesa del ruttino. La Hunziker ne ha approfittato per ringraziare la figlia Aurora e il fidanzato per avergli fatto un regalo simile, nel renderla nonna di un bellissimo bambino. “Ragazzi mi avete fatto un capolavoro“, sono state le sue commoventi parole.