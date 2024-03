Eros Ramazzotti, famiglia allargata con Marica e William: le foto

Reunion familiare per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. In occasione del compleanno del figlio Gabrio Tullio, che lo scorso 14 marzo ha compiuto 9 anni, i due ex coniugi si sono incontrati insieme al nuovo compagno della modella, William Djoko. Con loro anche la primogenita Raffaela e il nipotino di Eros, Cesare. Assente la mamma del bebé, Aurora Ramazzotti, che non è apparsa nelle foto riprese dai paparazzi. La famiglia è stata infatti immortalata dai fotografi di Chi, che ha pubblicato gli scatti inediti nel numero del settimanale uscito oggi, mercoledì 20 marzo, in tutte le edicole.

Com’è possibile notare dalle foto, tra i tre regna la serenità. Si possono vedere infatti saluti con baci e abbracci sia tra Marica ed Eros, che tra il cantante romano e William Djoko. In una recente intervista rilasciata al giornale Grazia, la Pellegrinelli aveva raccontato di aver presentato il nuovo compagno prima ad Eros che ai suoi figli, così che lui fosse tranquillo della presenza del DJ con i bambini. Per il bene di Raffaela e Gabrio, tra i due c’è sempre stata una grande comunicazione, riuscendo a creare un clima familiare nonostante la separazione.

Tra l’altro, tra poco, Marica darà alla luce la sua terza figlia insieme al fidanzato. Alla luce di ciò, il cantautore ha giustamente voluto instaurare un buon legame con il padre della futura sorellina dei suoi due figli. Addirittura, i tre non hanno avuto problemi nel posare insieme per i fotografi di Chi, abbracciati e complici. Ramazzotti sembra dunque non essersi risentito dalle recenti dichiarazioni dell’ex moglie.

Sempre ai microfoni di Grazia, la Pellegrinelli si è difesa da chi l’accusa di essere stata la tipica donna giovane che ha voluto “incastrare” l’uomo grande e famoso per poter approfittare del suo cospicuo conto in banca. La modella ha infatti spiegato di aver iniziato la relazione con Eros quando quest’ultimo era pieno di debiti e di essersi separata, invece, quando il cantautore era tornato nel suo migliore momento economico. Inoltre, ha affermato di non essersi sentita supportata da Ramazzotti in alcune sue scelte, come quella di finire l’università.

Nonostante ciò, non ha mai rinnegato l’amore per l’ex marito, aggiungendo di provare ancora un grande affetto nei suoi confronti. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene. Le foto pubblicate da Chi sono testimonianza della famiglia allargata che Eros e Marica sono riusciti a costruire. Testimonianza di ciò anche la presenza anche del nipote dell’artista, figlio di Aurora, primogenita avuta con Michelle Hunziker, con la quale mantiene ugualmente un bellissimo rapporto.