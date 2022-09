Che gaffe quella di papà Eros! A riprendere tutto ci ha pensato Aurora Ramazzotti, la quale ha seguito in diretta suo padre con Albertino e Nicola Savino a Radio Deejay. Questa mattina il noto cantautore è stato ospite del programma radiofonico, dove ha potuto parlare di questa nuova fase della sua vita. Ci sono tante novità per Eros, sia sul campo lavorativo che in quello privato. Attualmente sta presentando nel suo tour mondiale il nuovo album e, dunque, è sicuramente per lui un periodo abbastanza impegnativo.

Ma la novità più bella riguarda la sua sfera privata: sua figlia Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo figlio e gli permetterà così di diventare nonno il prossimo anno, precisamente a gennaio. Un’emozione unica quella che in questi mesi sta provando Eros, orgoglioso della relazione che Aurora e Goffredo hanno messo su in questi anni. Ecco, però, che proprio in queste ore il cantautore romano ha commesso una gaffe sull’età di sua figlia!

Sulle sue Stories di Instagram, la stessa Aurora ha condiviso il momento in cui suo padre Eros, nello studio di Radio Deejay, ha fatto questo errore. Scendendo nel dettaglio, com’è possibile vedere nel filmato in questione, il conduttore Albertino ha affermato di non avere ancora dei nipoti: “Sono maschi i miei figli, troppo pigri”. A questo punto, ha chiesto al cantante: “Aurora quanti anni ha?”.

La domanda ha colto Eros Ramazzotti impreparato! Ebbene sì! Una gaffe simpatica, che ha fatto ridere la stessa Aurora. Il cantautore ha dovuto pensare un attimo prima di poter rispondere, indeciso sul numero: “Mmm.. vent..sei…sette”. Non ha centrato l’età di sua figlia. Infatti, Aurora è nata il 5 dicembre 1996 e oggi ha 25 anni (tra qualche mese compirà 26).

Si può dire che comunque, Ramazzotti ci è andato vicino. “Lo amo ahahah”, ha commentato divertita la figlia di Michelle Hunziker sui social network. Ridendo ha urlato: “Papà!”. Una gaffe che può essere perdonata, indubbiamente. Solo qualche giorno fa, Eros ha mostrato pubblicamente tutta la sua felicità per la prima gravidanza di sua figlia, durante il concerto all’Arena di Verona.

Ai microfoni di Radio Italia, Eros ha parlato di questo speciale periodo. Ospiti del programma radiofonico ha potuto parlare di nuovo pubblicamente della gravidanza di Aurora. Come si sente da quasi nonno? Questa la domanda posta al cantante di Un’altra te.

“È una bella cosa ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”

Ramazzotti ha risposto così, secondo quanto riporta Il Sussidiario, mostrandosi ancora una volta entusiasta di accogliere un nipote e di vedere la figlia serena e innamorata del suo Goffredo.