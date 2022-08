Michelle Hunziker si prende una ‘pausa’ da Giovanni Angiolini e rispunta al fianco dell’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale ha riallacciato i rapporti nell’ultimo periodo, dopo essersi lasciata alle spalle il secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. Il cantante e la conduttrice si sono immortalati assieme in una Story Instagram. Dove si sono ritrovati? Alle lezioni di karate, per essere più precisi alle lezioni di Kyokushinkai karate (una specialità di nicchia di tale disciplina). L’appuntamento se lo sono dati a Paratico, località del lago d’Iseo in cui c’è la palestra dove insegna il loro maestro, Luigi Passamonte. Perché proprio Paratico? Perché è a due passi dalla casa di Ramazzotti, che da anni dimora in Franciacorta, area incantevole immersa nei vigneti della provincia di Brescia.

Dunque Michelle ha lasciato la Sardegna, dove ha trascorso dei giorni romantici assieme al nuovo compagno Giovanni Angiolini, per fare rientro in Lombardia. Una ‘pausa’ dall’amore, senza dubbio temporanea. D’altra parte la conduttrice ha molte cose a cui pensare,. Prima di tutto vengono i suoi frutti d’amore. Se ormai Aurora Ramazzotti è grande e può badare a se stessa senza problemi, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Trussardi, sono ancora piccine e bisognose di parecchie attenzioni della madre e del padre. Nelle scorse ore hanno trascorso una giornata di divertimento a Gardaland proprio con papà Tomaso.

Il fatto che Michelle, non appena abbia messo piede nel ‘Continente’, abbia incontrato Eros, certifica una volta di più che l’amicizia tra i due storici ex è sana e forte. Amicizia, punto! Oggi il cuore della Hunziker batte per Giovanni. E quello di Ramazzotti? Se ne sta sempre appartato in solitaria?

Poche settimane fa Chi Magazine ha sorpreso l’artista romano a Mykonos, con una misteriosa donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non è la prima volta che il cantante viene pizzicato in dolce compagnia. “Solo amiche”, ha chiosato a più riprese Eros che, da quando si è lasciato con Marica Pellegrinelli, non ha più avviato alcuna relazione ‘seria’.