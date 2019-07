Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati, è ufficiale: arriva la conferma

È ufficiale Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. A darne l’annuncio ufficiale sono i due diretti interessati all’Ansa, in una nota dell’ufficio stampa. Da giorni non si parla d’altro, nel mondo del gossip, che della rottura di questa coppia. A lanciare la prima indiscrezione è stato il magazine Spy lo scorso 28 giugno. La rivista raccontava di una profonda crisi vissuta, in quest’ultimo periodo, dalla coppia. Nessuno dei due ha smentito né confermato fino ad oggi quanto rivelato in questi giorni. Ed ecco che, lo scorso 5 luglio, Dagospia annunciava la rottura definitiva tra Eros e Marica. Sono diversi gli indizi che hanno portato a pensare che tra loro fosse finita. Ad esempio, tra le foto su Instagram la Pellegrinelli non porterebbe più la fede al dito già da tempo. Secondo quanto rivelava Dagospia, Marica avrebbe già abbandonato la casa in cui viveva con il noto cantante italiano. Ed ecco che ora i diretti interessati preferiscono, a questo punto, confermare la rottura, dichiarando però di essere rimasti in ottimi rapporti.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: “Sono stati dieci anni meravigliosi”

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”, così Eros e Marica annunciano la loro rottura, confermando le notizie degli ultimi giorni. I due ammettono di essere abbastanza tranquilli nella scelta presa, tanto che affermano che li rivedremo spesso insieme. “Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane”, continua l’ormai ex coppia. Non sono stati compromessi i sentimenti che provano l’uno per l’altra, tanto meno il rispetto e la stima reciproca. Ora, però, entrambi sperano che venga rispettata comunque la loro privacy, soprattutto per la serenità dei loro figli.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finita: dal 2014 erano marito e moglie

Eros e Marica sono legati dall’anno 2009 e il 6 giugno del 2014, a Milano, diventavano marito e moglie. Dal loro amore sono nati i loro due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di otto e quattro anni. Un annuncio che conferma le varie indiscrezioni dell’ultima settimana. Probabilmente l’ex coppia ha così scelto di mettere a tacere i gossip, rivelando la verità ai loro fan.