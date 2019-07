Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli addio: “Lasciati”, fede sparita

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli “si sono lasciati, lei vivrebbe già altrove”: la situazione aggiornata e quell’indizio che sembra inequivocabile

Il 28 giugno il magazine Spy lanciava l’indiscrezione che raccontava della profonda crisi vissuta da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La coppia non ha mai smentito la news, trincerandosi dietro al silenzio. Oggi Dagospia annuncia la rottura definitiva, pur non avendo avuto conferma dai diretti interessati. A far pensare che l’amore sia naufragato c’è un altro indizio: Marica non porterebbe più la fede al dito, come si può notare sul suo profilo Instagram, spulciando i suoi post e le sue Stories.

“Non è una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati. La modella vivrebbe già in un’altra casa”

Marica ed Eros sono sposati dal 2014 e sono genitori di due bambini (Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4). L’idillio d’amore era cominciato nel 2009 dopo che i due si incontrarono sul palco dei Wind Music Awards. In quell’occasione scattò la scintilla. La modella orobica premiò il cantante e poi… lo sposò. Il legame pare però ormai essersi incrinato definitivamente. “Non è una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati dopo dieci anni. La modella […] vivrebbe già in un’altra casa”, scrive Dagospia, di fatto rilanciando ciò che Spy già faceva intendere una settimana fa. Di mezzo c’è anche un anello mancante.

Manca la fede al dito di Marica

I fan della coppia sono in fermento. Qualcuno su Instagram, sotto ai post della modella, ha notato che manca la fede nuziale negli ultimi scatti. Certo ce ne sono diversi in cui Marica posa per dei prestigiosi marchi di moda e quindi potrebbe darsi che per esigenze ‘tecniche’ abbia posato l’anello. Tuttavia, anche in privato pare che la fede non ci sia più. In una sia Stories recente si nota chiaramente che la mano sinistra ne è sprovvista. A ciò si aggiungono altri indizi che fanno pensare che il matrimonio sia naufragato. Per Ramazzotti si tratterebbe delle seconde nozze andate in frantumi: dal 1998 al 2002 il cantautore è stato sposato con Michelle Hunziker.