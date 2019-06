Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, crisi: news e dettagli, gossip

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, crisi profonda: news e dettagli, il gossip

L’indiscrezione è di quelle forti e riguarda una delle coppie vip più note e amate del Bel Paese: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il gossip, lanciato dal settimanale Spy, mormora di una crisi profonda in corso tra la modella e il cantante, i quali condividono una love story da 10 anni (sono marito e moglie da cinque e hanno due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio). Per ora i diretti interessati non hanno commentato lo spiffero, tanto meno si sono pronunciati circa la loro relazione. Nel frattempo la news continua a rimbalzare tra le righe della cronaca rosa.

Ramazzotti: il gossip si accende. Cosa sta succedendo tra lui e la moglie?

Secondo quanto scrive Spy, quello che pareva un legame ferreo e indistruttibile, nell’ultimo periodo si sarebbe allentato. Addirittura si parla di una storia che si starebbe avviando verso un binario morto. L’allarme è scattato dopo che il magazine, captate alcune mosse della coppia, ha lanciato lo scoop. Sul settimanale si legge che Eros a maggio si è operato alle corde vocali, ma Marica non era al suo fianco ad assisterlo. Altro segnale che farebbe pensare a una crisi, è quello che ha visto Ramazzotti non far pervenire alcun messaggio pubblico in occasione del compleanno della moglie. Stessa cosa per quanto riguarda il loro anniversario di nozze.

Eros e Marica: altri indizi sulla possibile crisi in corso

E ancora Spy narra che al concerto di Vasco Rossi erano presenti sia Eros sia Marica. Peccato, però, che sarebbero stati ‘insieme ma distanti’. A quello di Ed Sheeran, invece, Ramazzotti ci è andato solo con la figlia Aurora (poche file più indietro c’era anche l’ex Michelle Hunziker). Altro spiffero sussurrato dal magazine racconta di un Eros che passa sempre più tempo nella villa in Franciacorta (Brescia), mentre la modella trascorrerebbe preferirebbe la vita a Milano, godendosi eventi mondani e serate con la sua amica Melissa Satta. Al momento si tratta di indizi. Si attendono smentite o conferme dai diretti interessati.