Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli sono in crisi

Gossip news: è crisi tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli

Notizia inaspettata per gli amanti del gossip: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono in crisi. A rivelarlo è il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 28 giugno. Al momento non sono stati svelati i dettagli di questo periodo nero che sta affliggendo il cantante e la modella. È la prima volta che si parla di maretta tra l’artista e la seconda moglie. In dieci anni di relazione nessun pettegolezzo del genere ha compromesso la serenità famigliare. Perché Eros e Marica non sono solo una coppia ma una vera e propria famiglia: sono genitori di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4 anni. Per ora i diretti interessati non hanno commentato i rumors che li riguardano: lo faranno presto o resteranno in silenzio?

La lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards. La modella, classe 1988, ha premiato sul palco l’artista: tra i due è scattato immediatamente il colpo di fulmine. Un colpo di fulmine che ha portato Eros e Marica a iniziare una relazione amorosa importante e duratura. Nel 2011 è arrivata Raffaella Maria mentre nel 2015 Gabrio Tullio. Il matrimonio è stato invece celebrato con una doppia cerimonia nel 2014. Per amore della sua famiglia la Pellegrinelli ha rallentato col lavoro: lo scorso anno è tornata in scena come conduttrice di una serata dei Wind Music Awards, la manifestazione che le ha inevitabilmente cambiato la vita.

Eros Ramazzotti impegnato con il suo tour in queste settimane

In questo periodo Eros Ramazzotti è dedito al lavoro: il 55enne è impegnato col suo tour in giro per l’Italia e l’Europa. Un tour sospeso qualche mese fa a causa di un problema di salute, oggi del tutto superato.