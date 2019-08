Eros Ramazzotti e Marica festeggiano la figlia con lo stesso gesto

By

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano la figlia con lo stesso gesto: pioggia di like e il commento di Aurora sotto al post della modella

Tanti auguri a Raffaella Maria che oggi 2 agosto compie 8 anni. I genitori Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno festeggiato la bimba anche sui loro profili social, postando due foto con gesti molto simili. Papà Eros ha ritratto la sua gamba e quella della ‘cucciola’ mentre mamma Marica ha immortalato la sua mano e poggiata a quella della figlia. Le due foto nel giro di qualche ora hanno fatto il pieno di like e commenti entusiasti su Instagram. Nel frattempo continua a essere molto chiacchierata la fine del matrimonio tra il cantautore romano e la Pellegrinelli. E in particolare è proprio quest’ultima a essere al centro del gossip per una presunta relazione con Vezza.

Aurora Ramazzotti interviene sulla foto della Pellegrinelli

“Auguri cucciola Raffa… Tanto amore” ha scritto Eros a corredo della foto che festeggia il compleanno della figlia. Un’ora prima l’aveva anticipato l’ex moglie con un’istantanea seguita dalla didascalia: “Infinite noi, 8”. Sotto al post Instagram di Marica si è fatta viva anche Aurora Ramazzotti che ha piazzato un bel cuoricino. Ricordiamo che Aurora è la figlia che il cantante ha avuto da Michelle Hunziker, mentre Raffaella (8 anni compiuti oggi) e Gabrio Tullio (4 anni) sono i frutti d’amore avuti dalla Pellegrinelli.

“Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene”. Aurora in difesa dell’ex moglie del padre

“Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita“. Queste le dichiarazioni fatte pochi giorni fa da Aurora Ramazzotti in difesa della Pellegrinelli dopo le chiacchiere velenose sul conto della modella in seguito alla fine del matrimonio con Eros. Nel frattempo il gossip continua a rumoreggiare: il settimanale Chi, nell’ultimo numero, ha rilanciato lo spiffero che vedrebbe Marica tra le braccia di Charley Vezza.