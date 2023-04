Eros Ramazzotti di nuovo papà, la fidanzata è incinta: foto e dettagli

Eros Ramazzotti starebbe diventando di nuovo papà. A dare lo scoop è il settimanale “Diva e Donna”, sul cui numero di oggi 12 aprile è possibile vedere le prime foto del cantante insieme alla compagna Dalila Gelsomino in dolce attesa. La storia tra i due è stata resa nota solamente il mese scorso, nonostante pare che l’amore sia scoppiato lo scorso autunno in Messico, dove viveva la Gelsomino. Secondo quanto riportato dal giornale, mentre la primogenita Aurora era incinta del suo primo nipotino (nato lo scorso 30 marzo), Eros avrebbe scoperto di aspettare un bambino dalla nuova fidanzata. Si tratta del quarto figlio per la voce di “Adesso tu”, dopo Aurora, 26 anni, Rafaella, 12 anni e Gabrio Tullio, 8 anni.

Ad ogni modo, nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato la notizia. Al momento, Eros è in giro per il mondo con il suo “Battito infinito World tour“, mentre Dalila ha pubblicato solamente ieri 11 aprile una foto sul suo profilo Instagram indossando un vestito abbastanza largo in vita da poter coprire un eventuale pancino. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, questa è la prima storia importante, come recita la nota canzone, resa pubblica dal cantautore. È stato proprio lui, lo scorso 7 marzo, ad uscire allo scoperto su Instagram dando gli auguri di compleanno alla sua dolce metà, di ben 25 anni meno di lui. Insomma, dopo essere diventato nonno per la prima volta, un’altra forte emozione arriverà nella vita di Eros.

Chi è Dalila Gelsomino, la futura mamma del quarto figlio di Eros Ramazzotti

Dalila è nata a Milano il 6 marzo del 1989. Dopo aver studiato al liceo classico Beccaria, ha conseguito la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo e una borsa di studio alla New York University at Albany. Nel 2016 si è poi trasferita a Playa de Carmen in Messico, dove lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità. Proprio in questo Paese ha incontrato Eros Ramazzotti, zona che il cantautore visita spesso, dato i milioni di suoi fan presenti nel centro e sud America.