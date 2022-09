I due ex coniugi tornano a far sognare i fan: Michelle spunta a sorpresa al concerto ed Eros l’abbraccia e le dedica dei brani

Non si capisce bene che rapporto ci sia oggi tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma una cosa è certa: gli ex coniugi vanno d’amore e d’accordo. In questo periodo si è parlato tanto di possibile ritorno di fiamma, seppur ogni spiffero è parso da fantagossip. Dopo quello che si è visto sabato sera all’Arena di Verona, però, il gossip non è più così ‘fanta’. La conduttrice Mediaset, a sorpresa, è spuntata al concerto del cantante romano e ci sono stati momenti di romanticissimo affetto. La pioggia ha fatto il resto, rendendo ancor più magico l’episodio.

“Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così”, ha intonato Eros cercando Michelle, sulle note di “Quanto amore sei”. Cercata e trovata. Ramazzotti ha continuato a cantare, abbracciando l’ex moglie. L’ha tenuta stretta a sé anche quando ha stregato l’Arena con “Fuoco nel fuoco”, brano tra i più noti della sua discografia. La Hunziker ha sorriso, ha danzato, si è ‘sciolta’ e ha guardato l’ex marito come non faceva da anni. Il momento nostalgia è così stato servito. I fan sono andati in visibilio. Inutile dire che non appena il video si è diffuso sui social è diventato virale. Sognare il ritorno in love non è più fantagossip. Anche perché…

Anche perché, come svelato da Gossipetv, poco più di un mese fa, Eros e Michelle hanno trascorso diversi giorni assieme, in Franciacorta, zona in cui da tempo dimora Ramazzotti. La Hunziker ha pernottato a casa dell’ex marito. La domanda da un milione di dollari naturalmente è la seguente: avranno dormito assieme oppure no? Chissà…

Michelle ed Eros presto nonni

Intanto i due si apprestano a diventare nonni. La notizia relativa alla gravidanza di Aurora Ramazzotti, lanciata da Chi Magazine qualche settimana fa, è stata confermata dalla diretta interessata: la dolce attesa è in corso. La giovane non ha confermato subito il fatto in quanto pare che il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’abbia spifferato prima dei fatidici tre mesi di gestazione. Lo stesso Signorini si è scusato per l’accaduto, assicurando che se avesse saputo che la dolce attesa era così prematura avrebbe aspettato a pubblicare la news.