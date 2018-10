Eros Ramazzotti compie 55 anni: le parole di Marica e Aurora

Eros Ramazzotti compie 55 anni, i messaggi di Aurora e Marica

Eros Ramazzotti compie 55 anni, in questa giornata di festa al suo fianco ci sono la figlia Aurora Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli. Le due donne hanno postato immagini e parole d’amore per il cantante romano. A Mezzanotte Marica ha postato una Instagram Story divertente: dietro una torta di compleanno vera con tanto di candeline accese con il numero 55, non c’è Eros ma il suo cartonato. Un pensiero molto divertente da parte di Marica! La figlia Aurora invece posta delle foto che la ritraggono sorridente con il suo papà. “Il mio amore per te va oltre ogni cosa” scrive sul suo profilo Instagram Aurora Ramazzotti. “A parole non potrò mai esprimere bene quanto ti stimo, amo e quanto credo in te. Ti difenderò a spada tratta per sempre” queste le parole d’amore della figlia del cantante romano, avuta con la conduttrice Michelle Hunziker.

Gli auguri per il compleanno di Eros Ramazzotti

Sono in tanti a fare gli auguri tramite il social Instagram al cantante romano Eros Ramazzotti. Tra storie e foto, Eros sta ricevendo tanto affetto dai suoi cari e dai suoi fan che sono stati ben lieti di riascoltare la sua musica. Il miglior regalo che Eros potesse farsi e fare al suo pubblico, per festeggiare il suo compleanno. Infatti ha da poco pubblicato il singolo Vita ce n’è, che anticipa l’uscita del quattordicesimo album che si intitolerà proprio Vita ce n’è. L’attesa è quasi finita, l’uscita del disco è prevista per novembre. Eros compie ben 55 primavere ed è in gran forma, super carico per il tour mondiale che lo attende, organizzato proprio per il lancio del nuovo disco.

Il nuovo disco e ospite a Sanremo 2019

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti all’estero grazie al suo talento e alla sua voce nasale estremamente inconfondibile. Il cantautore romano molto popolare anche in America Latina, vanta una carriera trentennale piena di successi e collaborazioni, chissà cosa ci sarà da aspettarsi in questo nuovo album in uscita il 23 novembre. Sicuramente tra i prossimi appuntamenti ci sarà anche il palco del Festival di Sanremo 2019 dove ospite, già confermatissimo.