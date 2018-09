Eros Ramazzotti: “Non sapevo se fermarmi per sempre, mai geloso di Vasco Rossi”

Eros Ramazzotti intervistato in occasione dell’uscita del suo nuovo disco si racconta: “Non sapevo se continuare o fermarmi per sempre”

L’ultimo disco di Eros Ramazzotti si chiama Vita ce n’è ed è il frutto di un lungo lavoro e un altrettanto lungo periodo di riflessione del cantante. Intervistato da Vanity Fair, infatti, Ramazzotti ha dichiarato di aver pensato addirittura di abbandonare per sempre il mondo della musica nell’ultimo periodo. Il nuovo progetto? “Lo considero un nuovo inizio” ha dichiarato l’artista “Per realizzarlo ho speso un anno e mezzo della mia vita. Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre […] Tanti vivono di memoria, io non volevo iscrivermi al club”. Alla fine, ha però confidato Eros, ha vinto la voglia di lasciare un segno e di rimettersi in gioco riscrivendo quelli che, oggi, sono per lui 35 anni di carriera.

Eros Ramazzotti e il paragone di Vasco Rossi: “Mai stato geloso dei suoi numeri”

Nel parlare della sua carriera Eros Ramazzotti, durante l’intervista, ha tirato in ballo le vite professionali e i successi di altri grandi artisti che, come lui, hanno avuto la stessa fortuna con la musica. “Io quando gli altri lavorano e guadagnano sono contento” ha dichiarato a tal proposito il cantante “Non sarò mai geloso dei numeri di Vasco Rossi”. Una persona con cui si è scontrata in passato, però, è Luciano Moggi. “Mi telefonò un giorno con un tono intimante e mi disse: devi fare l’inno!” ha raccontato a Vanity Fair Eros “A me ‘devi’ non me lo dice neanche mio padre. Se mi imponi di fare una cosa sai sicuro che io quella cosa non la farò. Da quel giorno non ci siamo più sentiti”.

Eros Ramazzotti e le dolci parole per la figlia Aurora e la moglie Marica

Durante la sua intervista, ovviamente, è stato chiesto di parlare a Eros Ramazzotti di parlare anche della figlia Aurora e della moglie Marica. Della prima, nello specifico, il cantante ha detto: “Lei è una tosta, è una testa di ariete pazzesca, se vuole arrivare a fare una cosa ci arriva. Parliamo molto, credo di essere stato importante nel momento in cui ho dovuto consigliarle se cantare o meno. Avrebbe dovuto partecipare a X – Factor, le ho detto: o ti prepari e ti spacchi la schiena, oppure è meglio che eviti”. Mia moglie Marica? “Lei è fantastica […] ed è la mia salvezza. All’inizio c’erano i pregiudizi, i dubbi sull’età, gli ostacoli. Lei, con determinazione impressionante, li ha superati tutti. È andata contro tutto e tutti”.