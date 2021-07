Durante un’ask su Instagram Aurora Ramazzotti ha risposto indirettamente ad una domanda inerente la fine del matrimonio dei suo genitori Eros e Michelle Hunziker. Il cantante e la soubrette svizzera sono stati sposati dal 1998 al 2009. Una delle storie d’amore più belle e più seguite nel mondo dello showbiz italiano.

“È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?”, ha chiesto un follower ad Aurora Ramazzotti sui social network. La risposta della giovane conduttrice non si è fatta attendere:

“Questa è delicata però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto, tanto, tanto amore e so che si può fare”

Aurora Ramazzotti ha inoltre spiegato che per esperienza personale un bambino non sempre può apprezzare che i genitori stiano insieme solo per il suo bene. Secondo la figlia di Michelle Hunziker un minore può facilmente accorgersi di stress e tensione e un clima del genere può influenzare la sua vita.

La primogenita di Eros Ramazzotti ha precisato:

“Io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui, per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, le sottrai inevitabilmente al bambino”

Dunque il pensiero di Aurora Ramazzotti è chiaro: è inutile per una coppia restare insieme solo per il bene dei figli. Se non c’è più amore è inutile fingere e sacrificarsi per un bambino che crescerebbe lo stesso in un clima poco sereno. Tutto il contrario di quello che è successo ad Aurora.

Nonostante abbia inevitabilmente sofferto per il divorzio dei suoi genitori la Ramazzotti è cresciuta con tanto amore. Oggi Aurora è legata sia alla madre Michelle sia al padre Eros. Così come la 24enne ha saputo instaurare un ottimo rapporto con i nuovi partner della showgirl e del cantante.

Aurora Ramazzotti ha uno splendido legame con Tomaso Trussardi, attuale marito di Michelle Hunziker, e non ha mai smesso di avere contatti con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Superfluo poi dire che Aurora è una sorella maggiore molto presente per i suoi quattro fratelli più piccoli: Raffaella Maria, Gabrio Tullio, Sole e Celeste.

I primi due sono i figli che Eros Ramazzotti ha avuto da Marica Pellegrinelli, dalla quale si è separato nel 2019 mentre le ultime due sono le bambine nate dal matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che procede a gonfie vele. La conduttrice e l’imprenditore sono convolati a nozze nel 2014.