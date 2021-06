Aurora Ramazzotti senza remore mostra i suoi sex toys (foto): lotta ai tabù

Aurora Ramazzotti da tempo è impegnata sui social a combattere i tabù di cui la società contemporanea, in particolare quella italiana, è soggiogata. Stavolta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, rispondendo ad una domanda relativa alla sfera intima (tema spesso trattato dalla giovane nelle chiacchierate con i suoi ‘seguaci’), ha mostrato tutto il suo ‘armamentario’ dedicato all’erotismo.

Nella fattispecie Aurora ha fatto sfoggio dei suoi ‘attrezzi’ nel momento in cui un follower le ha chiesto se avesse mai fatto uso dei sex toys con il fidanzato. La risposta della Ramazzotti, come nel suo stile, non è stata per nulla banale: anzi, la giovane conduttrice ha preferito non replicare verbalmente ma con i fatti, facendo vedere senza remore la sua ‘merce’.

Come sopra accennato Aurora, da anni, si impegna attivamente sul web nel cercare di sgretolare diversi ‘argomenti no’. La questione intima è uno di questi: come è arci noto in Italia, una buona parte della popolazione fatica a parlare apertamente e seriamente di intimità sessuale. Non si tratta di supposizioni, ma di fatti acclarati da diversi studi sociologici. Senza addentrarsi in temi che abbisognano di riflessioni più complesse (e non idonee ad essere affrontate qui), quel che preme sottolineare è come la figlia di Michelle sia appunto assai sensibile alla lotta verso i tabù.

Un caso simile, qualche mese fa, vide protagonista Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In quell’occasione l’argentina non mostrò di sua iniziativa il sex toys. Le ‘sfuggì’ in una Stories. Prontamente gli utenti che la seguono notarono il dettaglio e cominciarono a rumoreggiare. La sorella di Belen, quindi, prese parola e disse senza troppi problemi che sì, con il suo compagno esplorava la sfera intima anche con oggetti dedicati al piacere. “Nulla di male”, chiosava. E giustamente, aggiungiamo noi.

Aurora Ramazzotti, il rapporto speciale con mamma Michelle e papà Eros

Aurora, anche per il suo essere schietta e ‘aperta mentalmente’, è l’orgoglio sia di papà Eros sia di mamma Michelle. Tutti e due hanno più volte sottolineato di avere un rapporto speciale con la figlia. Stima e affetto sono ricambiati dalla giovane, che adora entrambi i genitori.