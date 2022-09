Sono tutti euforici per l’arrivo del primo nipotino in famiglia: la gravidanza di Aurora li ha uniti ancor di più

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventeranno presto nonni e stanno condividendo questa enorme gioia con i consuoceri. I genitori di Goffredo Cerza non fanno parte del mondo dello spettacolo ma in questi giorni si sta parlando di loro. Il motivo è l’intesa, la complicità mostrata da mamma Michelle e mamma Francesca al concerto all’Arena di Verona di Eros. Le due si sono divertite tantissimo insieme in platea e i video di Instagram hanno fatto il giro della rete.

Non solo, c’è anche una foto di Eros e Michelle con i consuoceri per il Web. A pubblicarla è stata la mamma di Goffredo Cerza e non è passata inosservata la sua bellezza, sottolineata da tutti. Ma non solo: tutti e quattro i futuri nonni sono raggianti e belli. Lo scatto è stato realizzato proprio al concerto di Eros – dove c’è stata anche un’emozionante dedica ad Aurora -, come si vede sia dall’abbigliamento sia dai badge indossati da mamma e papà Cerza. La signora Francesca ne ha approfittato per scrivere un pensiero sulla famiglia allargata:

“E così ci siamo. Diventeremo nonni… Ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi”

La dedica è anche indirizzata ai futuri genitori Aurora e Goffredo, che avranno presto il loro primo figlio. I consuoceri sembrano andare molto d’accordo e avere un nipotino li unirà ancora di più. Michelle e la mamma di Goffredo in particolare sembrano avere una bella intesa. In comune hanno anche la bellezza: saranno entrambe delle splendide nonne. Se la Hunziker però è ben conosciuta, la mamma di Cerza sta lasciando di sasso più di qualcuno per la sua bellezza.

Chi sono i genitori di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti

I suoceri di Aurora Ramazzotti non lavorano nel mondo dello spettacolo, ma nel settore medico. Il signor Fabio Cerza è primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale dei Castelli. La signora Francesca invece è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico di Roma. Con Eros e Michelle c’è sempre stato un buon rapporto, si conoscono ormai da anni ovvero da quando Aurora e Goffredo si sono fidanzati. La loro storia d’amore è cominciata circa cinque anni fa, oggi convivono a Milano e si preparano ad accogliere presto il primo figlio in famiglia. Con enorme gioia dei quattro nonni!