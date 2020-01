Ramazzotti, intervista: rapporto con Marica e periodo difficile, “dolore”

Eros Ramazzotti, l’intervista. Il cantante a ruota libera: tutta la verità sul rapporto con Marica Pellegrinelli oggi, il periodo non semplice (“Il dolore lo senti, inevitabile”) e la forza dei suoi figli

Eros Ramazzotti torna ampiamente a raccontarsi. E torna anche a parlare del matrimonio naufragato con Marica Pellegrinelli. Era il luglio 2019 quando la coppia comunicò ufficialmente che dopo 10 anni di unione era arrivata al capolinea. Un capolinea che però non si è alimentato di ruggini e rancori. Il cantante romano lo specifica a chiare lettere al magazine diretto da Alfonso Signorini, sottolineando come con la modella bergamasca sia rimasto un rapporto di rispetto. Inoltre rimarca che “non è depresso” e che questo periodo vissuto da single è un momento di “ripartenze”. A dargli tutto il sostegno necessario e la vitalità ci sono i suoi figli a cui è legatissimo e con cui ha da poco trascorso “una delle vacanze più belle della sua vita” alle Maldive.

Il cantante romano: “Non sono depresso”

“Non sono depresso”, fa sapere Eros che aggiunge: “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Oggi Marica è felice nelle braccia del nuovo fidanzato, Charley Vezza. E con Ramazzotti? Quali sono realmente i rapporti? Tutto è come viene descritto sui giornali, cioè che c’è ancora un bel legame di fiducia e rispetto? Pare proprio di sì. “Come abbiamo detto – afferma il cantante romano – quando ci siamo lasciati, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”.

La vacanze alle Maldive con i figli: Eros non ha bisogno d’altro

Durante le vacanze natalizie Eros è volato alle Maldive con i suoi figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dalla relazione con Marica Pellegrinelli, ed Aurora Ramazzotti, nata dalla storia con Michelle Hunziker. “Alle Maldive abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini”, racconta Ramazzotti, “Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima”…

“Io non riesco a vivere se non di emozioni positive”

“Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te”, spiega sempre Eros che specifica che la sua gioia è poter sempre contare sui suoi frutti d’amore, sulla sua carriera invidiabile e sul suo caloroso pubblico: “E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni. Che cosa potrei volere di più?”.