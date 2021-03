Ermal Meta polemico: “Canto tardi”. Vince il Festival di Sanremo 2021?

Continua a comandare la classifica generale provvisoria: Ermal Meta è il favorito alla vittoria di Sanremo 2021 per il momento. Il cantante, tuttavia, ha manifestato dispiacere per via dell’orario in cui è salito fino ad oggi sul palco del Teatro Ariston e si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Canto tardissimo”. L’artista ha rimarcato che per la seconda serata di fila si è esibito tra gli ultimi. Con ironica, su Twitter si è più volte lamentato ma la scaletta non è bastata a danneggiarlo. Un Milione di Cose da Dirti è stata scelta come la canzone al primo posto della quarta serata di Sanremo e Meta è dato per favorito. Già nel 2018 ha vinto il Festival insieme a Fabrizio Moro e sembra potere avere la meglio sugli altri venticinque big in gara quest’anno.

Non sono mancati ipotesi di complotto e boicottaggio da parte di alcuni fan e spettatori. Secondo il loro punto di vista, la sua vittoria sarebbe stata scelta dalla sala stampa arbitrariamente come successo con Mahmood nel 2019. Secondo una fetta di accaniti della kermesse della Canzone Italiana non meriterebbe il primo posto e nemmeno la vittoria.

Il suo è un brano romantico d’amore che è stato premiato dalla giuria demoscopica durante la seconda serata e il primato dell’artista è stato riconfermato sia giovedì sera dall’Orchestra che ieri sera, venerdì 5 marzo 2021, da parte della Sala Stampa tv, radio e web. Durante la terza serata dedicata alle cover e ai duetti, il cantautore ha portato sul palco dell’Ariston la cover di Caruso di Lucio Dalla accompagnato dalla Napoli Mandolin Orchestra.

Ermal Meta vince Sanremo 2021? I critici stroncano Un Milione di Cose da Dirti

Come svelato della classifica generale provvisoria, sul podio ci sono Ermal Meta, Willie Peyote e Arisa. Il rapper Guglielmo Bruno sembra essere favorito per il premio della critica secondo i bookmaker. Il brano sanremese di Meta è stato bocciato da non pochi critici: c’è chi lo ha definito una lagna insistente di ripetizione, chi tono lamentoso e chi ancora piagnucoloso.

Questa sera andrà in onda la finale di Sanremo 2021? Ermal Meta sarà proclamato vincitore della settantunesima edizione?