Classifica Sanremo 2021 quarta serata: la sala stampa stravolge tutto

Dopo la giuria demoscopica e l’orchestra è toccato ai giornalisti votare i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. La classifica della sala stampa ha stravolto buona parte della classifica provvisoria anche se al momento resta in testa Ermal Meta con le sua Un milione di cose da dirti. Venerdì 5 marzo gli esperti di musica hanno cambiato alcune posizioni, piazzando al primo posto il duo Colapesce Dimartino e “affossando” Annalisa che per i giornalisti non è andata oltre il 17esimo posto (mentre per le altre giurie è sempre stata nella parte alta della classifica, tanto che da più parti era stata già data come vincitrice finale).

La classifica della sala stampa di Sanremo 2021:

1. Colapesce & Dimartino

2. Maneskin

3. Willy Peyote

4. La Rappresentante di Lista

5. Ermal Meta

6. Noemi

7. Arisa

8. Irama

9. Malika Ayane

10. Madame

11. Francesca Michielin & Fedez

12. Orietta Berti

13. Coma_cose

14. Max Gazzè

15. Lo Stato Sociale

16. Fulminacci

17. Annalisa

18. Extraliscio

19. Ghemon

20. Gaia

21. Fasma

22. Francesco Renga

23. Bugo

24. Gio Evan

25. Aiello

26. Random

Con il voto della sala stampa è leggermente cambiata la classifica provvisoria di Sanremo 2021. In testa resta Ermal Meta mentre ha acquistato parecchie posizioni Willie Peyote. Sul podio salta anche Arisa, a sfavore di Annalisa che – penalizzata dal voto dei giornalisti – deve accontentarsi per ora del quarto posto.

La classifica provvisoria:

1. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

2. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

3. Arisa – Potevi fare di più

4. Annalisa – Dieci

5. Maneskin – Zitti e buoni

6. Irama – La genesi del tuo colore

7. La Rappresentante di Lista – Amare

8. Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

9. Malika Ayane – Ti piaci così

10. Noemi – Glicine

11. Lo Stato Social – Combat Pop

12. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

13. Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

14. Max Gazzè – Il farmacista

15. Fulminacci – Santa Marinella

16. Gaia – Cuore amaro

17. Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome

18. Madame – Voce

19. Fasma – Parlami

20. Ghemon – Momento perfetto

21. Francesco Renga – Quando trovo te

22. Coma_Cose – Fiamme negli occhi

23. Gio Evan – Arnica

24. Bugo – E invece sì

25. Random – Torno a te

26. Aiello – Ora

Sabato 6 marzo, ultima serata del Festival di Sanremo 2021, entrerà in scena il televoto, che comporrà la classifica definitiva che eleggerà i tre “big” finalisti. A questo punto verranno azzerati i precedenti voti e i tre finalisti si sfideranno nuovamente da zero, sottoposti al giudizio combinato di giuria Demoscopica, giuria della Sala Stampa e televoto, che eleggeranno il vincitore di Sanremo 2021.