Ermal Meta, nata la figlia: il post dolcissimo e gli auguri dei colleghi

Soltanto un paio di mesi fa il cantante Ermal Meta aveva annunciato con un post pubblicato sui social che sarebbe diventato presto papà. Oggi la sua compagna Chiara Sturdà ha dato finalmente alla luce la piccola Fortuna. La notizia è stata data proprio dal papà qualche minuto fa attraverso una tenerissima fotografia condivisa sul suo profilo Instagram. Numerosi sono stati gli auguri ricevuti da parte dei suoi colleghi e dei suoi fan.

Ermal Meta è ufficialmente diventato papà! La sua figlioletta Fortuna è nata oggi, mercoledì 19 giugno. Il cantante aveva difatti scritto che sarebbe potuta nascere con l’arrivo dell’estate. La notizia della sua nascita è stata data proprio dal neo papà con un post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram ufficiale. Ermal ha condiviso un tenerissimo scatto che lo vede con la minuscola manina della bimba tra la sua e quella della compagna Chiara Sturdà. In accompagnamento alla foto il cantante che ha più volte partecipato al festival di Sanremo ha aggiunto una dolcissima dedica.

Queste le sue parole per la piccola Fortuna:

La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024.

Di seguito il post pubblicato da Ermal Meta sul suo profilo Instagram ufficiale dove annuncia la nascita della bambina:

Gli auguri dei vip

Numerosi sono stati i commenti sotto il post. A fargli gli auguri non sono stati soltanto i suoi tantissimi fan ma anche numerosi suoi colleghi cantanti ed altre personalità del mondo dello spettacolo. Tra gli artisti troviamo per il momento i membri dei Negramaro, Levante, Chiara Galiazzo, Noemi, Tony Maiello, Virginio, Giulia Luzi, Saturnino ed Alex Wyse. Spiccano poi numerosi volti della tv e dello spettacolo come Carlo Conti, Pamela Camassa, Mariasole Pollio, Marco Carrara ed Alessia Ventura e speaker radiofonici come Ema Stokholma, Manola Moslehi, Giovanni Vernia, Mauro Marino e Stefano Fisico. Sicuramente alla lista dei nomi se ne aggiungeranno moltissimi altri nelle prossime ore. Non ci resta che aggiungerci al coro e fare anche noi i nostri più calorosi auguri ad Ermal e Chiara per la nascita della loro piccola Fortuna.