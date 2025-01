Ermal Meta commovente: la vita da papà e la paura per la figlia

Il cantautore pugliese di origini albanesi ha commosso il pubblico di Verissimo con il suo racconto sulla paternità. Da quasi sette mesi è diventato papà della piccola Fortuna Marie e nella sua intervista a Silvia Toffanin ha raccontato questa nuova vita, tra i momenti più emozionanti ed episodi di preoccupazione.

Ermal Meta è noto al grande pubblico per i suoi successi musicali e la sua vittoria a Sanremo nel 2018 insieme a Fabrizio Moro. Per lui però ora il più grande successo è la piccola Fortuna, nata il 19 Giugno del 2024 dalla sua relazione con la compagna Chiara. La gravidanza è stata tenuta riservata a lungo, ma a Verissimo Ermal racconta per la prima volta le difficoltà della nascita di Fortuna.

Ermal Meta e la sua nuova vita da papà, tra amore e paura

Per Ermal essere diventato padre è stato come rinascere, racconta l’esperienza dell’arrivo di Fortuna come quella di una vera e propria rinascita. E per lui i punti di riferimento in questa nuova vita sono le donne che lo circondano. La storia di Ermal la conosciamo in molti, come raccontata nel suo brano ”Vietato Morire”: il padre violento nei suoi confronti e in quelli della mamma, il grande sacrificio fatto dalla madre per fuggire da questa relazione e salvare i figli. Per il cantautore imparare a fare il padre significa vedere quello che sua mamma ha fatto con lui ed imitarlo. Nella sua vita ora c’è anche Chiara, che lui chiama ”eroina”, raccontando per la prima volta di un episodio spaventoso in cui la loro bambina avrebbe perso la vita se non fosse stato proprio per Chiara.

L’intuito di un madre ha un qualcosa di soprannaturale, si sa. Ermal racconta che a seguito della nascita di Fortuna, avvenuta con un parto molto difficoltoso seguito poi da un’operazione, Chiara non riusciva a dormire. La sua compagna stava in perenne allarme perché dentro di lei forse si sentiva che qualcosa sarebbe successo. E se non fosse stato per lei, che non ha lasciato Fortuna neanche per un secondo, la piccola avrebbe subito un triste destino. Ermal non racconta nello specifico che problema ha avuto la bambina, ma parla di un problema grave che Chiara è riuscita a risolvere proprio grazie a questo suo intuito. Ora la piccolina sta bene, possiamo dirlo, per fortuna, ed è la fan numero uno del papà, tanto che applaude ogni volta che lo vede in televisione!