Erica Piamonte e Taylor Mega, non è ancora finita: l’ex gieffina torna a parlare del loro rapporto

Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a far discutere. Le due sono state ospiti per un confronto e molti si domandano cosa sia successo dopo. Per chiarire le idee e soddisfare le curiosità è arrivata un’intervista di Erica, che ha rivelato le ultime novità. L’ex gieffina ha anche raccontato i suoi stati d’animo dopo il confronto a Domenica Live, a cui era presente anche Giorgia Caldarulo. Lei però non è finita nel mirino di Erica in queste sue nuove dichiarazioni. Ha preferito insomma concentrarsi sul suo rapporto con Taylor, che sembrava essere molto speciale sin dal loro incontro nella Casa del Grande Fratello nell’ultima edizione. Ma scopriamo insieme cosa ha rivelato Erica nell’intervista rilasciata al settimanale Lei.

Erica Piamonte rivela: “Taylor non vuole perdermi, ma non sa come uscirne”

Partiamo da cosa è successo dopo il confronto da Barbara d’Urso. A tal proposito, Erica ha raccontato: “Taylor mi ha scritto che non vorrebbe perdermi e riallacciare i rapporti con me. Lo aveva detto anche durante il programma sotto gli occhi della sua ragazza. Anche se ci riavviciniamo e decidiamo di non stare insieme come coppia, restare amiche non sarebbe normale. Siamo sempre due persone che si piacciono”. Come avete letto, la Piamonte ha le idee chiare su cosa potrebbe succedere in futuro tra lei e Taylor. Amici mai, cantava Antonello Venditti. Al momento Erica non vuole riallacciare i rapporti perché si è sentita presa in giro, forse ancora oggi si sente così. Non riesce a capire infatti come mai Taylor stia tenendo il piede in due scarpe, dal suo punto di vista almeno.

Taylor Mega e Erica Piamonte news, l’ex gieffina: “Credo che lei non sappia come uscirne”

Una spiegazione a tutto questo però riesce a darsela: “Credo che a questo punto lei non sappia come uscire da questo ca..no. Se mi pensasse solo come un’amica, perché mi starebbe a scrivere quando ha una nuova fiamma? Credo che il nostro incontro non l’abbia lasciata indifferente. E questo dice molto…”. Sul fatto che in realtà Taylor pensi ancora a lei ne è davvero certa. Erica Piamonte ha comunque detto di non avere motivo di credere che con lei Taylor Mega – a cui è appena arrivata una diffida – abbia finto. Anzi: “Sono assolutamente convinta che con me lei non abbia finto. Le mie sensazioni mi portano a pensare che tornerà da me, perché è stato tutto surreale”.