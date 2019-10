Erica Piamonte, pesante insulto di Giorgia in diretta tv: “È vero, scusa”

Erica Piamonte, Giorgia Caldarulo ammette di averla insultata pesantemente in tv: “Vero, scusa”. La parolaccia non sentita durante la diretta su Canale 5

Giorgia Caldarulo ha ammesso di aver insultato pesantemente Erica Piamonte a Live – Non è la d’Urso, dandole della “Tr…a”. L’episodio è sfuggito ai più durante la diretta. Qualcuno però è riuscito a leggere il labiale della fidanzata di Taylor Mega e glielo ha fatto presente. Posta innanzi alle immagini, Giorgia non ha potuto che fare pubblica ammenda, chiedendo scusa per il triste episodio. Anche la Piamonte, ieri, ha avuto il sospetto della parolaccia a lei rivolta, tanto che è balzata sui social a denunciare il fatto. Oggi le arrivano le scuse della Caldarulo su quanto accaduto.

“Chiedo scusa perché questa cosa è stata brutta e mi è uscita veramente per istinto. Ero arrabbiata”

“Ho visto i video che mi avete inviato, sinceramente l’ho notato anch’io”, fa sapere Giorgia pubblicando delle Stories Instagram circa il fatto che abbia dato della “Tr…a” in diretta televisiva alla Piamonte. “Non me ne ero accorta – aggiunge – scusatemi. Chiedo anche scusa perché questa cosa è stata brutta e mi è uscita veramente per istinto. Ero arrabbiata, non facciamo i moralisti tutti quanti. Sappiamo tutti che quando siamo arrabbiati a volte diciamo determinate cose, anche un po’ pesanti. Io lo sto ammettendo, quindi peace and love e basta.” Sulla questione si è pronunciata anche la parte lesa, Erica Piamonte.

Erica Piamonte: “Taylor non mi vuole perdere, vuole ricostruire”

Nella giornata di ieri l’ex gieffina è tornata a parlare dell’incontro-scontro avuto con Taylor Mega a Live – Non è la d’Urso, dichiarando che potrebbe esserci spazio per ricucire con l’influencer friulana (“Mi ha detto più volte di voler ricostruire un’amicizia, di non volermi perdere. E me lo ha detto davanti all’altra (Giorgia, ndr). Ho visto che ci tiene”). Oltre a ciò ha parlato dell’insulto ricevuto dalla Caldarulo, chiedendo delle scuse pubbliche. Oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso l’increscioso episodio.