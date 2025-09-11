Eredità Pippo Baudo, Katia Ricciarelli esplode contro Dina Minna: attacco evitabile

Katia Ricciarelli continua a rilasciare dichiarazioni controverse. Già a distanza di poche ore dalla morte di Pippo Baudo aveva sostenuto che le persone rimaste al fianco dell’ex marito nei suoi ultimi anni di vita lo “volevano tenere all’oscuro di tante cose”. Allora non fece nomi, ma non ci volle un genio per capire che probabilmente una delle persone che aveva messo nel mirino fosse Dina Minna, la storica assistente del conduttore che pensava a ogni impegno di quest’ultimo, sia privato sia pubblico. Nelle scorse ore è stato aperto il testamento lasciato dal “Re della tv” ed è trapelato che alla signora Minna è spettata una parte di eredità quasi identica a quella destinata ai due figli di Pippo, Tiziana e Alessandro. La soprano veneta ha commentato duramente tale fatto.

Katia Ricciarelli contro Dina Minna

“Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro”, ha tuonato Ricciarelli in una intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero. Una presa di posizione netta e, viene da dire, per nulla signorile. La cantante lirica ha poi voluto rimarcare che quando divorziò da Baudo non fece alcuna richiesta per un eventuale assegno di mantenimento. “Lavoro da una vita, non ho bisogno di nulla. ma se tutte le segretarie sono trattate così, allora ho sbagliato mestiere”, ha chiosato Ricciarelli. Ovviamente la battuta sul mestiere è stata un’altra stoccata rivolta a Dina Minna.

Ricciarelli si è tolta altri sassolini dalle scarpe e, in merito all’eredità andata a Minna, ha dichiarato che in fin dei conti per lei “non è stata una sorpresa”: “Sono stata la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui”. E ancora: “Mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare un’ultima volta il mio compagno di vita per diciotto anni”.

Dina Minna in silenzio

Dina Minna non ha mai risposto agli attacchi della soprano. E quasi sicuramente non lo farà nemmeno stavolta. Non è nel suo stile. Le esternazioni della Ricciarelli appaiono alquanto stonate. Baudo è scomparso da poco e continuare a rilasciare interviste polemiche è tutto ciò che il conduttore non avrebbe voluto. Per quel che riguarda l’eredità, Pippo si è guadagnato fino all’ultimo centesimo. Si è guadagnato tutto da solo e, autonomamente e giustamente, ha deciso a chi dovessero essere destinati i suoi beni. Tra l’altro ha lasciato molto a Minna, non al primo che è passato per strada. Dunque non si comprende fino in fondo dove voglia andare a parare la soprano.

I rapporti di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo dopo il divorzio

Ricciarelli e Baudo sono stati sposati per quasi un ventennio, dal 1986 al 2004. Il divorzio è arrivato nel 2007. Dopo la rottura non hanno avuto alcun rapporto per anni. Si sono poi incontrati una sera all’Arena di Verona, abbracciandosi e facendo pace. Da allora, però, non è comunque germogliato alcun nuovo dialogo. Pippo ha continuato a fare la sua vita, la cantante lirica pure. Insomma, da tempo i due non avevano un contatto stretto. Per questo le dichiarazioni recenti di Ricciarelli appaiono ai più come fuori luogo.