Erasmo Genzini presto papà, la fidanzata Federica è incinta: “Mancavi tu”

Erasmo Genzini diventerà presto papà! Per l’attore è il coronamento di un sogno d’amore che dura da tanti anni e che è nato da un vero e proprio colpo di fulmine. La sua fidanzata Federica è incinta e potranno raccontare al loro pargoletto, o pargoletta, una bellissima storia d’amore dietro la sua nascita. Ieri c’è stato l’annuncio su Instagram con un romantico video in cui Erasmo Genzini e la fidanzata Federica sono in spiaggia, camminano e poi si fermano per accarezzare il pancione. Eh sì, la pancia si vede già per cui la gravidanza dovrebbe essere già a buon punto.

Nell’annuncio la coppia non ha specificato quando nascerà il bimbo, né se sarà un maschietto o una femminuccia. Il primo pensiero, la prima dedica è arrivata dalla futura mamma. Federica ha postato il video sul suo profilo condividendolo con Erasmo. Ha scritto delle bellissime parole dedicate al bimbo che nascerà. Lo hanno aspettato e desiderato per tanto tempo, lo hanno immaginato e “finalmente sei qui”. Al momento è ancora dentro la pancia di mamma, ma sta già riempiendo le giornate di entrambi i futuri genitori.

Mamma Federica ha proseguito la sua bellissima dedica d’amore dicendo che è dentro ogni loro carezza, dentro ogni lacrima e ogni bacio della buonanotte. E ancora: “Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo”. Una grandissima gioia per la coppia, che ha deciso di condividere tutta la loro felicità con chi li segue sui social. Oggi è arrivato anche l’annuncio di papà Erasmo Genzini, che ha scelto le foto di quelle romantiche passeggiate in tre sulla spiaggia. “Mancavi solo tu”, ha scritto lui.

Erasmo Genzini avrà un figlio dalla sua fidanzata storica. Si sono conosciuti più di dieci anni fa, i loro sguardi si sono incrociati per strada senza conoscere il nome dell’altro. Federica è riuscita a scoprire come si chiamava Erasmo e lo ha cercato sui social. Hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati. L’anno scorso l’attore aveva parlato di matrimonio: ci stavano pensando, avevano intenzione di sposarsi dopo aver sistemato la casa che hanno comprato insieme. Sono entrati nel loro nido d’amore a gennaio, ma sui loro profili social non ci sono foto di matrimonio. Evidentemente il desiderio di avere un figlio è stato più forte di tutto.