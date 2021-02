Erasmo Genzini fidanzato con Federica: si erano persi, ora si sposano

Erasmo Genzini di Che Dio ci aiuti 6 è fidanzato, anzi fidanzatissimo. Anzi promesso sposo! La sua dolce metà si chiama Federica, stanno insieme da tanti anni e sognano di sposarsi. La loro storia d’amore sembra la trama di un film, di quelli che fanno sognare. Il destino infatti li ha uniti non una, ma ben due volte. La prima volta che si sono incrociati i loro sguardi non si conoscevano ed è stato un incontro fugace. Lui era in auto e ha visto Federica passeggiare sul marciapiede. A Dipiù l’attore ha raccontato di aver rallentato per guardarla meglio e che lei ha ricambiato lo sguardo. Poi è entrata in un portone ed è sparita.

Erasmo forse non aveva speranze di rivedere quella ragazza, invece lei si è informata ed è riuscita a risalire al suo nome. Il giorno dopo questo incontro infatti Federica ha mandato una richiesta d’amicizia su Facebook all’attore, era riuscita a trovarlo perché hanno degli amici in comune e abitano a pochi km di distanza. Dopo questo primo passo, hanno iniziato a uscire insieme e si sono fidanzati. Lei aveva 16 anni, lui 20. Dopo un anno e mezzo però si sono lasciati. Lui è partito per Riccione per la stagione estiva e Federica ha sofferto per la distanza, soprattutto a causa della gelosia. Quindi hanno deciso di separare le loro strade.

Hanno provato a dimenticarsi, ma dopo poco tempo si sono rivisti, casualmente. Erano insieme a una festa e incontrandosi di nuovo hanno capito di non saper fare a meno l’uno dell’altra. Anche stavolta è stata la fidanzata di Erasmo Genzini a fare il primo passo: dopo la festa gli ha inviato un messaggio, lui era appena arrivato a casa ma ha rimesso il giubbino ed è corso da lei. Si sono giurati di non lasciarsi più e stanno mantenendo quella promessa.

Federica supporta molto Erasmo Genzini nel suo lavoro, gli è stato molto vicina anche quando le cose non andavano benissimo. Lei ha sempre creduto in Erasmo ed è la sua prima fan, dai momenti bui fino al successo con le prime fiction. E con Erasmo di Che Dio ci aiuti. E dopo dieci anni insieme, Erasmo Genzini e la fidanzata Federica pensano al matrimonio: