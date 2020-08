Er Faina: “Non vi azzardate”, sfogo discoteche scatena putiferio (Video)

Su Twitter stanno contestando tutti le recenti posizioni di Damiano “Er Faina” sulla chiusura delle discoteche da parte del governo. Sono polemiche che sicuramente non si placheranno nelle prossime ore, quelle nei confronti dell’ex di Temptation Island che si è fatto conoscere proprio per i suoi video sul docu-reality dell’estate di Canale 5. Polemiche senza dubbio giustificabili, visto che Damiano ha commentato in maniera del tutto inappropriata una decisione che non poteva essere rimandata e che anzi a molti è parsa persino tardiva. Ed è proprio questo che tanti utenti stanno scrivendo su Twitter, dove Er Faina è finito tra le prime tendenze. Cosa successa anche ieri a Gaia Bianchi, nota tiktoker che ha scatenato un vespaio intervenendo proprio sul medesimo argomento e paragonando in qualche modo la scuola alla discoteca.

Er Faina in tendenza su Twitter, cos’è successo: la polemica sulla discoteca e il paragone con le scuole

A un certo punto del video in cui Er Faina si scaglia contro il governo si sentono pronunciare parole che non potevano che scatenare rabbia e indignazione: “Non vi azzardate, non vi azzardate minimamente ad aprire le scuole, perché le scuole sono come le discoteche. Forse la scuola è pure peggio di una discoteca”. Dichiarazioni agghiaccianti che non hanno un minimo di fondamento, visto che la scuola non è una discoteca, e la sua chiusura comporta danni gravissimi per la società intera. Il governo peraltro ha più volte ribadito, forte anche del comitato dei tecnici, che determinate misure di sicurezza sono state pensate proprio per consentire l’inizio dell’anno scolastico in totale sicurezza. Er Faina sostiene che la politica abbia voluto dare “la colpa ai giovani” ma anche quest’attacco sembra pretestuoso, visto che quella adottata non è una misura punitiva ma preventiva.

Er Faina contestato ovunque, su Twitter lo sfogo non piace e il web insorge

L’utenza Twitter e non solo sta commentando le parole di Er Faina proprio sottolineando l’importanza delle misure governative e l’inappropriatezza del suo sfogo. Anche perché a un certo punto Damiano si è lanciato anche in una polemica che lascia senza parole: perché imporre le mascherine dalle 18 alle 6 e non tutto il giorno? Il virus ha forse dei turni? Ironia spicciola e controproducente, visto che la ratio dietro a questa misura sta nel fatto che è proprio nella fascia oraria stabilita che la gente esce e gli assembramenti aumentano. “Giù le mani dai giovani”, dice a un certo punto Er Faina. Chissà se quando registrava questo filmato credeva che sarebbero stati in tanti a pensarla in modo completamente diverso. E chissà cosa ne pensa la sua Sharon.