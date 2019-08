Er Faina e Sharon, Temptation Island Vip: i motivi della partecipazione

Damiano Er Faina e Sharon svelano le motivazioni che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island Vip: Oronzo Carinola e Deianira all’attacco

Nelle scorse ore, Temptation Island Vip, attraverso i suoi canali ufficiali social, ha svelato le motivazioni che hanno spinto Er Faina, al secolo Damiano Coccia, e la fidanzata Sharon a cimentarsi nel reality. La coppia, ancor prima di iniziare l’avventura nello show, è stata parecchio chiacchierata e criticata. Nella fattispecie i biasimi sono stati rivolti al celebre YouTuber romano in quanto in passato si è più volte scagliato contro alcuni volti noti del piccolo schermo. Molto aspre le sue invettive nei confronti di Barbara d’Urso. Un atteggiamento, ritenuto da diversi suoi seguaci, incoerente con la scelta di accettare di diventare concorrente del reality delle tentazioni. Da qui la pioggia di critiche piovutegli addosso.

“Vengo a Temptation Island perché è un programma che ho sempre ammirato”. Er Faina e Sharon si presentano

“Vengo a Temptation Island perché è un programma che ho sempre ammirato anche se ho sempre criticato i comportamenti dei partecipanti”, afferma Er Faina, al fianco di Sharon, nel video di presentazione diffuso dal programma di Canale 5 su Instagram. Poi aggiunge: “Vogliamo dimostrare che se l’amore è vero non ci stanno… “. A questo punto interviene la fidanzata, facendogli eco: “Non ci può succedere niente”. Sotto al breve filmato si sono subito scatenati i follower che sono tornati a pungolarlo sulla questione coerenza. Tra i suoi detrattori anche Oronzo Carinola (“Ammirato mai…criticato sempre!”) e Deianira Marzano (“La sua falsità spiaccicata ovunque. A questo punto ringrazio Temptation Island che ci sta mostrando questa persona chi è davvero”).

Damiano Er Faina, le parole su Barbara d’Urso

“Per quanto riguarda gli haters, o qualche buffone de youtuber, coerenza de che?! Io potevo capì se me vedevate in un programma della d’Urso, e lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa! Temptation l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho sempre criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”, dichiarava qualche giorno fa Er Faina rispondendo a chi lo pizzicava circa le sue opinioni espresse in passato.