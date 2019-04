Replica L’Aquila Grandi Speranze: dove rivedere la terza puntata

L’Aquila Grandi Speranze, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario

L’Aquila Grandi Speranze, la fiction targata Rai che racconta la ricostruzione della città de L’Aquila dopo un anno e mezzo dalla distruzione del terremoto del 2009, è giunta alla terza puntata. Ogni settimana sul primo canale vengono trasmessi due episodi. Dove e come rivedere la replica di martedì 30 aprile? Se non siete riusciti a seguire le nuove vicende di Silvia, Franco, Gianni e tutti i protagonisti, non c’è da temere. La puntata appena trasmessa, infatti, può essere rivista su Rai Premium o comodamente sul web in streaming. Su Rai Premium gli ultimi episodi andranno in onda già questa notte (martedì 30 aprile), dalla mezzanotte fino all’una e cinquanta circa, e anche settimana prossima (data in aggiornamento).

Fiction L’Aquila Grandi Speranze: la terza puntata anche in streaming online

La seconda puntata della serie L’Aquila Grandi Speranze può essere vista anche in su internet da computer, tablet e smarphone. Dunque la replica degli ultimi due episodi, trasmessi martedì 30 aprile, oltre che sul canale in chiaro Rai Premium sono fruibili anche in streaming online sulla piattaforma Rai Play. Per chi non possa guadare la replica in diretta sul canale dedicato, oppure semplicemente preferisce guardarla quando è libero e più preferisce, può farlo quando vuole sul portale online dedicato. Infatti tutti gli episodi andati in onda fino ad ora (puoi leggere le anticipazioni della quarta puntata qui) e tutti gli episodi futuri saranno caricati sulla piattaforma di streaming.

L’Aquila Grandi Speranze: quando va in onda la quarta puntata?

La puntata numero quattro della nuova serie L’Aquila Grandi Speranze, che vede tra i protagonisti la brava attrice catanese Donatella Finocchiaro, andrà nuovamente in onda la prossima settimana, martedì 30 maggio in prima serata. Come di consueto verrà trasmessa in prima serata sul Rai 1 dalle 21.25 circa.