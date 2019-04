Anticipazioni L’Aquila Grandi Speranze: il caso di Costanza viene riaperto

By

Cosa succederà nella quarta puntata di L’Aquila Grandi Speranze? Le anticipazioni

Nell’ultimo appuntamento di L’aquila Grandi Speranze, in onda martedì 30 aprile, Silvia continua sempre più determinata la ricerca di nuove tracce ed informazioni sulla misteriosa sparizione della figlia Costanza, mai ritrovata dopo la notte del sisma. Nel frattempo Gianni e Elena provano a dissuadere i proprietari di Poggio dal vendere i loro terreni. Gianni riceve un nuovo incarico di lavoro, un’offerta tanto attesa che però lo insospettisce in quanto lo allontana dalla città de L’Aquila. In sua assenza, la moglie cerca di portare all’attenzione pubblica i progetti sconosciuti di Riccardo De Angelis e incontra Viviani, un giornalista amico del marito. Intanto Riccardo scopre che Patrick ha problemi di cuore e sfrutta l’informazione a suo favore con l’obiettivo di accaparrarsi nuovi terreni, convincendo i genitori del ragazzo a vendere. Ma cosa accadrà nella quarta puntata? Di seguito le anticipazioni.

L’Aquila Grandi Speranze anticipazioni: trama della quarta puntata

Silvia, interpretata da Angela Finocchiaro che ha rivelato di aver pianto sul set, grazie alla sua determinazione è riuscita a far riaprire le indagini che le autorità avevano in precedenza archiviato. Nel frattempo il piano di Riccardo (Luca Barbareschi) prosegue e Gianni (Giorgio Tirabassi) scopre che è praticamente completato. Manca solo un dettaglio che potrebbe fare la differenza: le proprietà della signora Maria. L’anziana, però, fortunatamente non ha nessuna intenzione di vendere i terreni di cui è proprietaria. Così, inizia a ricevere minacce sempre più chiare. Nel frattempo a causa di un incidente, le famiglie di Simone e Margherita si incontrano. Il ragazzo, infatti, lancia un sasso a Leo, ma sbaglia bersaglio e colpisce Margherita. Nei nuovi episodi riaffiorano anche le vecchie tensioni che hanno caratterizzato i trascorsi di Gianni e Riccardo.

Fiction L’Aquila Grandi Speranze: quando va in onda la nuova puntata?

La nuova puntata di L’Aquila Grandi Speranze, la numero quattro, tornerà su Raiuno il prossimo martedì 7 maggio per il consueto appuntamento settimanale. La fiction andrà in onda sempre in prima serata dalle 21.25.