Enzo Paolo Turchi: “Tutti avvisati, vado via”, ma il GF smonta l’addio

Ci risiamo: Enzo Paolo Turchi ha ripreso a fare il bello e il cattivo tempo al Grande Fratello, affermando che la sua insofferenza per alcune faccende ha raggiunto il limite e che ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Stavolta davvero farà i bagagli? La convinzione sembra esserci. Lungo la serata di giovedì 7 novembre il coreografo napoletano si è chiuso in confessionale ed ha conversato a lungo con gli autori. Dopo essere uscito, ha confidato a un’inquilina di aver già predisposto tutto per porre fine alla sua esperienza. Fanpage.it, alla luce di quanto accaduto, ha contattato fonti vicine alla produzione del GF che hanno smontato in parte l’insofferenza del marito di Carmen Russo.

Enzo Paolo Turchi si dice sicuro: “Lascio il Grande Fratello”

Il ballerino in confessionale ci è rimasto per quasi un’ora. Ha dialogato con la produzione, manifestando il suo malessere e la sua volontà di lasciare. Una volta conclusa la conversazione con gli autori, Pamela Petrarolo lo ha abbracciato piangendo, essendo al corrente dell’intenzione di Enzo Paolo di abbandonare il reality. “Oddio no. Poi è anche il compleanno mio”, gli ha detto l’ex Non è la Rai. “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti, è una cosa…ma non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…”, la risposta di Turchi. Non è stato possibile ascoltare il resto del discorso in quanto la regia si è subito allarmata ed ha staccato.

La produzione del reality: “Ennesima lamentela”

Fanpage.it ha rivelato di aver contattato fonti vicine alla produzione del programma condotto da Alfonso Signorini le quali, si legge sulla testata campana, “hanno confermato che, in realtà, si tratterebbe solo dell’ennesima lamentela da parte del coreografo, che già in passato ha espresso più volte il desiderio di uscire”. Detto ciò – hanno sempre fatto sapere dalla produzione – laddove il coreografo decida di fare le valigie, eventuali novità circa la sua permanenza nella trasmissione sarebbero comunicate durante la diretta in prime time di martedì.

L’ipotesi abbandono per impegni professionali esterni

Sempre Fanpage.it offre anche una ipotesi alternativa in merito alla volontà di Turchi di andarsene. La testata ha ricordato che il 2 novembre è iniziata la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede Carmen Russo protagonista come attrice ed Enzo Paolo come regista. Lo spettacolo sarà proposto anche il 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania. E quindi? E quindi potrebbe darsi che le insofferenze del ballerino non siano solo di tipo nostalgico-sentimentale, ma pure professionale. Per farla breve: vuole abbandonare il GF perché prostrato psicologicamente oppure perché preferisce seguire i suoi impegni lavorativi esterni?