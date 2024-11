Enzo Paolo Turchi piange a Verissimo: predica perfetta di Toffanin

Enzo Paolo Turchi, noto ballerino reduce dall’esperienza del Grande Fratello, è stato ospite del salotto di Verissimo di domenica 24 novembre 2024 e la sua intervista, molto intensa, ha seguito quella della moglie Carmen, presente nel programma il giorno prima. Silvia Toffanin ha accolto l’ex gieffino a braccia aperte e la chiacchierata si è concentrata su tanti aspetti del suo vissuto: dall’infanzia alle difficoltà, passando per la povertà, toccando i traumi non superati, la famiglia, l’amore e naturalmente la figlia Maria, certezza infinita.

Il passato è indelebile e per quanto uno si sforzi a superare certe dinamiche, l’ombra dei ricordi, anche quelli negativi, purtroppo rimane. Enzo Paolo questo lo sa bene e lo ha raccontato anche a Verissimo, lasciando venire a galla, emozionandosi, i tragici momenti della sua infanzia:

Mi ricordo mio padre che ero piccolo che picchiava mia madre […] io ero piccolo, ho una visione, mi mettevo sotto al tavolo…poi sparì perché anche lui…poi l’ho visto quando è morto, che siamo venuti a Roma…avevo 12 anni.

Emozioni contrastanti, ferite ancora completamente aperte e tentativi di ricucirle invano. Enzo Paolo ricorda i primi passi di danza e le prese in giro: “Ti chiamavano femminiello“, gli ricorda Silvia Toffanin, lasciandolo poi parlare di quanto quel periodo, per quanto emozionalmente ricchissimo, sia stato per lui molto complesso da gestire.

Enzo Paolo Turchi parla del trauma che non ha mai confessato a nessuno

Tra i grandi cassetto della vita del ballerino di Raffaella Carrà ce n’è uno che lui “si porterà nell’aldilà”. Lo aveva accennato dentro il GF e lo ha tirato fuori anche a Verissimo, senza però scendere nei dettagli e senza, di fatto, raccontare nulla. Enzo Paolo parla di un “trauma grave”, qualcosa che nessuno conosce, nemmeno Carmen, e che però lui non ha intenzione di esternare con nessuno. Visibilmente sotto choc per le parole pronunciate da Enzo, Silvia ha provato più volte a insistere, per cercare di “convincere” il ballerino a parlare della cosa almeno con Carmen:

Ma scusa tornando indietro non è il caso di dire almeno a Carmen la verità di quello che ti fa soffrire, altrimenti come fate a risolvere questo problema di non comunicazione. Nemmeno lei? E riesci a fare finta? Non mi sembra […]

La paura di essere padre in tarda età: le parole di Enzo Paolo (e la predica di Toffanin)

L’intervista è un fiume in piena e alla fine tutto si chiude con un’immagine: Maria. Enzo Paolo ammette ancora una volta di avere molta paura della vecchiaia e l’idea di non potere vedere sua figlia crescere e diventare grande lo tormenta ogni giorno. “Non c’è rimedio e questo mi tortura moltissimo” – dice l’ex concorrente del GF. Per provare a tamponare il delicato momento, Silvia Toffanin cerca di farlo ragionare e, in un certo senso, lo redarguisce con queste parole:

Ok Enzo Paolo, tu hai un’età grande, avete desiderato tanto Maria e tu tra l’altro sei cresciuto senza papà e tu stai dando a Maria il papà che tu non hai avuto. Vedere un papà triste che dice che c’è poco tempo è inutile… almeno cerca di essere felice per lei […]

Sicuramente la vita di Enzo Paolo è stata segnata da non pochi traumi, ma ora che tra le braccia ha Carmen (42 anni di amore) e Maria, forse è tempo di lasciarsi alle spalle parte delle sofferenze vissute e godersi a 360° la vita.