Enzo Miccio sorpreso, gesto inaspettato: chi è l’uomo misterioso?

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare”. Con queste le parole con cui il wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio, ha descritto la sofferenza che l’ha travolto solo qualche settimana fa, in seguito alla scomparsa dell’ex compagno Laurent Miralles. Il sole, tuttavia, potrebbe tornare a splendere: un ammiratore segreto è entrato nella sua vita. Non è ovviamente nota l’identità del misterioso corteggiatore. Miccio, però, ha voluto condividere questa piacevole sorpresa con i suoi follower.

Enzo Miccio: fiori e dedica da un ammiratore

Il Wedding planner ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra un bellissimo mazzo di fiori, per l’esattezza piselli odorosi (come precisa il noto personaggio televisivo), che gli sono stati recapitati insieme a una particolare dedica.

Come narra la tua filosofia… non trattenersi mai.

Un messaggio velato ma incisivo, che ha sicuramente attirato l’attenzione di Miccio, il quale non vede l’ora di conoscere il misterioso pretendente. “In realtà non mi capita spesso di ricevere fiori da uno sconosciuto/a – confessa il presentatore – e poi i piselli odorosi che insieme alle peonie sono tra i miei fiori preferiti. Deve proprio conoscermi bene! Chi sei?”. Per l’ex conduttore di Pechino Express, la speranza è di ricevere una risposta e, chissà, di conoscere chi si cela dietro a questo dolce pensiero.

La scomparsa dell’ex compagno Laurent

Una cosa è certa: l’ammiratore segreto è sicuramente riuscito a strappare un sorriso a Enzo Miccio in uno dei momenti più difficili e complessi della sua vita. Poco tempo fa, infatti, è scomparso il compagno di vita del guru dei matrimoni, il chirurgo francese Laurent Miralles. La loro storia d’amore è durata cinque anni e mezzo, dopo l’incontro per la prima volta nel 2020 a Parigi. Miralles era un uomo molto riservato, e proprio questa discrezione ha caratterizzato la loro relazione. Un rapporto che sembrava destinato a durare in eterno, con l’idea di matrimonio che si faceva sempre più concreta e sembrava dovesse realizzarsi da lì a poco, ma il Covid ha poi messo in pausa tutto. La relazione ha subito un duro colpo e si è poi conclusa nel 2023, ma il legame tra i due è sempre rimasto forte.

L’uomo, però, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Enzo Miccio, che lo ha ricordato con amore anche nel momento più difficile. “Il dolore è troppo forte da accettare, lo rifiuto come se non fosse vero – con queste parole ha condiviso sui social la notizia della morte dell’ex compagno – buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre”, ha aggiunto in un messaggio intriso di emozione.