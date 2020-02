Enzo Miccio su Chiara Ferragni e De Lellis: stroncati Fedez e Damante

Enzo Miccio stronca Fedez e Damante: “Chiara Ferragni lo sfoggia come accessorio, Giulia De Lellis è diventata più bella dopo l’addio al deejay”

“Fare matrimoni è molto peggio che fare Pechino Express”. Così esordisce Enzo Miccio a Vieni da Me, commentando simpaticamente la sua professione e la sua esperienzanel reality condotto da Costantino della Gherardesca (in onda attualmente su Rai Due). Si passa poi a parlare delle influencer e cantanti italiane del momento: Giulia De Lellis, Chiara Ferragni (e rispettivi mariti, fidanzati ed ex compagni), Elettra Lamborghini, Elodie, Belen… E Miccio ha parole piuttosto pepate per Fedez e Andrea Damante.

Enzo Miccio a ruota libera da Caterina Balivo

A Vieni da Me vengono messe a confronto Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. “Lei è la regina indiscussa. Tutto ciò che tocca diventa oro”, dichiara Miccio sulla bionda cremonese. “E tutti vorrebbero essere come suo marito Fedez…”, interviene Caterina Balivo. “Lei lo sfoggia come suo migliore accessorio”, ‘l’infilzata del wedding planner. Si passa a Giulia. “Una donna che trasforma le corna in un libro, chapeau”, afferma Enzo che aggiunge: “Da quando ha cambiato fidanzato è anche diventata più bella.” La stoccata per Damante è servita. Ed Elettra Lamborghini? “Amo Elettra Lamborghini”, confida Miccio, salvo poi dire che a Sanremo non “ha azzeccato un look. Però ha svecchiato il Festival e questa è già una missione”.

“A Belen ha giovato la ri-unione con Stefano De Martino”

Miccio ha speso parole al miele per Elodie: “Ha avuto un passato da modella e si vede. La più elegante del Festival di Sanremo, anche perché giocava abbastanza facile. Presentatrici e concorrenti, non se ne è salvata una quest’anno”. Spazio a Belen: “Sempre bella. Le ha giovato la ri-unione con Stefano De Martino”. Infine un pensiero per Asia Argento, infortunatasi a Pechino e costretta a lasciare il gioco: “Ho pianto per lei quando ci ha lasciato. L’ho amata tantissimo, avevamo programmato una fuga insieme. Ci siamo riuniti di notte per comprare le sigarette che erano finite. Peccato che ci abbiano bloccato”.