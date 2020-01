Enzo Iacchetti a Striscia la notizia: il racconto sulle Veline senza mutande

Impegnato in questi giorni a teatro con Pino Quartullo con lo spettacolo Hollywood Burger, Enzo Iacchetti si è lasciato andare ad una confidenza piccante sulle Veline di Striscia la notizia. La trasmissione di Antonio Ricci che Iacchetti conduce ormai da 26 anni in coppia con Ezio Greggio. Una coppia ormai inossidabile, ben collaudata, tanto che Iacchetti ha voluto portare a galla proprio un particolare retroscena del suo sodalizio con il collega di Cossato. “Da 26 anni ci sopportiamo, ci capiamo al volo”, ha assicurato Enzo al Corriere della Sera. Poi la confessione inaspettata: “Se è mai capitato un incidente? Ne ricordo uno divertente. Una sera ci accorgiamo che le Veline, mentre le guardavamo da sotto, erano senza mutande. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio ed io non potevamo crederci”, ha raccontato il 67enne.

Chi sono le Veline di cui parla Enzo Iacchetti al Corriere della Sera

Enzo Iacchetti ha preferito non fare i nomi delle Veline senza mutande e in 26 anni di conduzione a Striscia la notizia sono passate tante belle brune e bionde. Iacchetti si è anche innamorato di una di loro: per anni il conduttore è stato legato a Maddalena Corvaglia, che ha fatto coppia con Elisabetta Canalis dal 1999 al 2002. Iacchetti e la Corvaglia si sono amati intensamente ma poi la relazione è finita a causa della differenza d’età. Oggi i due hanno mantenuto un ottimo rapporto d’amicizia, come dichiarato tempo fa dal presentatore.

Enzo Iacchetti: la vita privata del conduttore di Striscia la notizia

Oggi Enzo Iacchetti è felicemente single. L’attore e comico ha un figlio – Martino di 33 anni – nato da una precedente relazione.