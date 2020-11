Enzo Iacchetti ha avuto una fidanzata segreta negli ultimi quattro anni. È quanto raccontato da Rosi Zamboni, conosciuta anche come Roxy, sulle pagine di Di Più. Il nome non è nuovo agli appassionati dei programmi di Barbara d’Urso. La 33enne è stata pizzicata qualche tempo fa con Giorgio Tambellini, il compagno di Francesca De Andrè, ed è entrata al Grande Fratello nel 2019 proprio per un confronto con la figlia di Cristiano. Ora Rosi ha rivelato di aver amato per un lungo periodo il conduttore e attore. Una storia segreta, a detta di Roxy, per volere di Iacchetti, da sempre restio a parlare della sua vita privata.

Nella lunga missiva Rosi Zamboni ha scritto:

“Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo e se tornassi indietro rispetterei la tua scelta e ti aspetterei”

Stando a quanto spifferato da Roxy, il primo incontro con Enzo Iacchetti è avvenuto nel 2016 a Striscia la notizia. Lei era tra il pubblico della trasmissione ed è stata subito notata dal conduttore del tg satirico. Un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che Iacchetti ha chiesto a Rosi di sedersi in prima fila. Successivamente Enzo ha ottenuto il numero della ragazza da un collaboratore del programma e da lì è iniziato tutto.

All’epoca Enzo Iacchetti stava uscendo da un’altra relazione complicata e si è buttato a capofitto in quella con la Zamboni. Una passione che però l’attore ha sempre voluto mantenere top secret. Fino ad oggi nessuno era a conoscenza di questa liaison anche se Rosi sostiene che dietro le quinte di Striscia la notizia tutti sapevano.

“Mi chiamavi ‘bel musin’, un’espressione milanese che significa ‘bel visino’ e io, ogni volta che lo dicevi, mi scioglievo. Spesso, dopo le registrazioni di Striscia, andavamo a casa tua: niente ristoranti per rispettare la tua privacy e perché mi dicevi che ti piaceva cucinare per me”

Una situazione che, a lungo andare, ha stufato Rosi Zamboni, che ha deciso di troncare con Enzo Iacchetti. La cantante era stanca di essere la fidanzata segreta del 68enne. L’ultimatum è avvenuto lo scorso inverno e dopo quattro anni i due si sono detti addio.

Oggi però Rosi sente la mancanza di Enzo Iacchetti: da qui la scelta di scrivere al conduttore una lettera pubblica su Di Più rivelando così a tutti di questa passione segreta. Come reagirà il mezzo busto di Striscia la notizia?

La vita privata di Enzo Iacchetti

Nonostante la grande popolarità Enzo Iacchetti è sempre stato piuttosto restio a parlare della sua vita sentimentale. La sua relazione più nota resta quella con l’ex Velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia. I due si sono amati dal 2002 al 2007. Tra i tanti motivi della rottura anche la differenza d’età di ben 28 anni. Iacchetti ha un figlio, Martino, nato nel 1986 dall’ex moglie Roberta, che non fa parte del mondo dello spettacolo.