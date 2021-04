Enula e Alessandro di Amici stanno insieme? Parla lei: tutta la verità

Enula e Alessandro stanno insieme dopo Amici? Sono state settimane ricche di gossip e dubbi sui due allievi del talent show, ma alla fine c’è la risposta. Quella che sembrava una scelta della produzione di non mostrare più le dinamiche di coppia in casetta potrebbe essere invece altro: forse non c’era molto da mostrare. L’edizione delle coppie ha visto scomparire già due delle quattro che si erano formate. Resistono Sangiovanni e Giulia come anche Rosa e Deddy, mentre sembra finita tra Martina e Aka7even. Oggi è saltato fuori che anche Enula e Alessandro non sono fidanzati. E chissà magari tra loro non è neanche mai iniziata davvero una relazione.

Nel corso del pomeridiano le dinamiche di coppia hanno intrattenuto gli spettatori dei daytime. Tra gli amori sbocciati sembrava esserci anche quello tra Enula Bareggi e Alessandro Cavallo. Si sono avvicinati sempre di più, fino al punto in cui c’è stato un bacio nella notte. Anche se la cantante di Rudy Zerbi non sembrava molto convinta di questa storia. Era molto indecisa, insomma. Pare che questa sua indecisione sia sfociata nella fine del loro rapporto. A Tv Sorrisi e Canzoni Enula ha chiarito che non è fidanzata con Alessandro:

“Tra me e Alessandro c’è solo una bella amicizia. Io credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile”

Nessuna amicizia speciale quindi, ma solo un’amicizia. Per qualcuno era chiaro già durante i saluti dopo l’eliminazione di Enula. Alessandro era molto provato, il distacco per loro è stato doloroso ma non sembrava un arrivederci tra due persone che stanno insieme. Il ballerino ha detto delle bellissime parole su Enula nel salutarla: “C’è gente che ti ama, ti apprezza così come sei. Non sei tu che devi cambiare per nessuno”.

Quando lei è andata via, Alessandro non è riuscito più a trattenere le lacrime. Agli altri ha confidato che secondo lui Enula è speciale e che si era ripromesso di non piangere davanti a lei. Il mistero è risolto, però. Enula e Alessandro di Amici non stanno insieme. Inoltre dopo l’uscita dal programma della cantante non sono mancati i gossip: pare infatti che lei sia tornata insieme a Leo Gassmann. Non un ritorno di fiamma ufficiale, ma non sono mancati indizi.