Enula dopo Amici torna sui social, le prime parole: subito nuovi progetti

Enula dopo Amici 2021 è tornata su Instagram. Anche lei, come tutti gli altri eliminati prima, ha dedicato il suo primo pensiero ai fan. Durante il Serale, infatti, gli allievi non hanno modo di interagire con il pubblico. Non usano il cellulare, possono intuire il parere di chi li segue da casa solo con eventuali televoti oppure con le reazioni delle persone presenti in studio. Enula Bareggi piaceva molto al pubblico, non tanto quanto un Sangiovanni o una Giulia però piace davvero tanto. Il suo talento non è mai stato messo in discussione. Non a caso la sua eliminazione al Serale di Amici ha provocato non poche polemiche, come era successo con Leonardo Lamacchia e Tommaso Stanzani prima di lei.

A preoccupare ancor di più i fan di Enula di Amici 20 sono state le sue parole in casetta, prima di scoprire il verdetto dei giudici. La cantante non aveva nascosto di essere spaventata da ciò che c’era fuori. Ha vissuto tanti mesi in una casetta, potendo contare sulle persone con cui ha condiviso un viaggio bellissimo e soprattutto potendo fare musica ogni giorno, tutto il giorno. Le paure su ciò che succederà dopo erano tante, ma pare che in questi primi giorni siano già svanite. Enula ha lasciato Amici giovedì sera, dopo la registrazione, e oggi ha parlato dalla sua cameretta su Instagram.

“Sono tornata alla vita normale ed è una sensazione strana, ma è bella. Emotiva, intensa”, questo ha detto Enula su Instagram. La cantante insomma sta affrontando bene il ritorno a casa dopo il Serale di Amici 2021. Ha ringraziato più volte tutti i suoi fan, tutti coloro che la sostengono e che ascoltano la sua musica. Enula non ha intenzione di fermarsi, anzi spera di poter contare ancora sul supporto dei fan perché ha già progetti in arrivo. A tal proposito ha parlato chiaro: “Rimanete connessi ci saranno tantissime cose nuove che usciranno tra poco”.

Ha tenuto a ringraziare di cuore più volte tutti i suoi fan, che di sicuro si sono tranquillizzati vedendola più serena. Enula ha lasciato Amici in lacrime, sembrava realmente tanto spaventata di tornare alla realtà. Per fortuna ad attenderla c’erano subito i primi progetti a cui lavorare, così ha avuto conferma del fatto che la sua musica continuerà a essere apprezzata.