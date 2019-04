Enrico Ruggeri, intervento pro Maria De Filippi: le parole del cantante

Enrico Ruggeri, l’intervento a favore di Maria De Filippi: le parole del cantante su Queen Mary

Riflettori puntati sui talent show musicali a Tv Talk, il programma di rai 3 che tutti i sabati analizza la settimana televisiva del Bel Paese. Nell’ultima puntata, tra gli ospiti c’è stato Enrico Ruggeri. Il cantante milanese ha riservato parole importanti a Maria De Filippi, che da anni è alla guida di Amici. Nella fattispecie il cantautore meneghino ha posto il focus sui talenti usciti dalla trasmissione orchestrata da Queen Mary e da quelli usciti da molti altri show televisivi.

Maria De Filippi e gli allievi di Amici: l’opinione di Enrico Ruggeri

Ruggeri, quanta stima per Maria De Filippi: il cantante ha fatto notare come il programma Amici, nel corso degli anni, sia stato capace di proporre diversi talenti di successo. Un successo che non si è arrestato al solo periodo di partecipazione al talent, ma è proseguito anche a scuola finita. “Negli altri show, spesso, questo non avviene”, ha dichiarato Ruggeri, “Ad Amici invece sì, perché Maria segue da vicino il percorso degli allievi, gli sta vicino”. Il cantautore ha concluso, ribadendo che dietro al successo di diversi allievi transitati da Amici, c’è la particolare attenzione che la De Filippi e il suo programma dedicano agli artisti. In altri termini, c’è una progettualità che va oltre la trasmissione. Un modus operandi che invece non c’è negli altri talent televisivi che, quindi, meno di frequente, riescono a lanciare gli interpreti.

Maria De Filippi ospite da Raffaella Carrà nella trasmissione A Raccontare comincia tu: a Tv Talk opinioni contrastati

A Tv Talk si è parlato anche della recente intervista rilasciata da Maria De Filippi a Raffaella Carrà durante la trasmissione A raccontare comincia tu. Sull’evento gli opinionisti presenti in studio si sono divisi: il Professore Simonelli ha trovato l’ospitata poco allettante e priva di novità, mentre il giornalista e conduttore Massimo Bernardini l’ha trovata curiosa e interessante per gli aneddoti narrati.