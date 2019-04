Carramba, che sorpresa! La proposta di Maria De Filippi alla Carrà

A raccontare comincia tu, Maria De Filippi spiazza la Carrà: il ritorno di Carramba, che sorpresa!

Un vero colpo di scena ha colto di sorpresa i telespettatori di Rai 3 stasera. Durante la messa in onda di A raccontare comincia tu Maria De Filippi, ospite della trasmissione, ha fatto una proposta incredibile alla Carrà. Maria ha confessato alla collega di aver portato avanti una pratica particolare da quando conduce C’è posta per te. Il programma del sabato sera di Canale 5, come molti sanno, è incentrato tutto sul racconto di storie vere. Quando ha iniziato a condurlo la De Filippi, come ha raccontato stasera, si è ispirata molto a Carramba, che sorpresa! Per questo motivo, da anni ormai, la moglie di Costanzo ha iniziato a mettere da parte alcune delle lettere delle persone che la contattano. Non tutte le storie però vengono conservate ma solo quelle che, secondo lei, potrebbero essere perfette per un ritorno della Carrà in tv.

Carramba, che sorpresa! Maria De Filippi propone a Raffaella Carrà il ritorno in tv

Il motivo che ha spinto in questi anni Maria De Filippi a conservare alcune delle storie arrivatele a C’è posta per te è uno: ha sempre creduto che queste vicende sarebbero state perfette per un ritorno di Carramba, che sorpresa! Stasera, quindi, durate A raccontare comincia tu, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto una proposta alla Carrà. Se e qualora Raffaella volesse riproporre il suo programma in tv Maria le darà in dono le sue lettere. Il sogno della De Filippi sarebbe quello di collaborare con Raffaella (che lei considera un mito) e quest’ultima, messa davanti a questa eventualità, è apparsa entusiasta della cosa.

A raccontare comincia tu: il sogno di Raffaella Carrà e Maurizio Costanzo

Nel confrontarsi con Maria De Filippi sui progetti lavorativi possibili e futuri, Raffaella Carrà ha confessato stasera su Rai 3 di avere un desiderio, ovvero: intervistare in uno dei suoi programmi Papa Francesco. Il suo sogno, l’ha incalzata poi Maria, pare sia lo stesso di Maurizio Costanzo. Il giornalista ha pure scritto alla Santa Sede per avere un riscontro, ma non ha ricevuto ancora risposta. Chissà se, come successo a Mara Venier, i due conduttori avranno modo di incontrare il Papa dopo queste dichiarazioni pubbliche.