Enrico Ruggeri, pauroso incidente stradale: “400 metri di testa coda”

Enrico Ruggeri: il cantante è stato coinvolto in un pauroso incidente stradale: “400 metri di testa coda. Qualcuno in alto ha guardato giù”

Il cantante Enrico Ruggeri, nella serata di ieri, è stato coinvolto in un pauroso incidente stradale da cui fortunatamente è uscito illeso. Soltanto un grande spavento dovuto a un vertiginoso testa coda lungo centinaia di metri. L’unica ad aver riportato danni è stata l’auto, evidentemente ammaccata. A dare la news è stato il diretto interessato, che ha pubblicato la foto del veicolo ed ha spiegato la dinamica di quanto accaduto, ringraziando qualche santo in paradiso che ha vegliato su di lui e su chi c’era a bordo.

“Evidentemente non era il momento. Qualcuno in alto che ha evitato che il guard rail cedesse”

“Tutto sommato dopo 400 metri di testa coda su un viadotto, la macchina non è neanche messa così male”, scrive Enrico Rugegri su Facebook, postando l’istantanea dell’automobile palesemente malmessa dopo l’incidente stradale. “Evidentemente non era il momento. Grazie a Riccardo che era al volante… e a qualcuno in alto che ha evitato che il guard rail cedesse”. Al post, pubblicato anche su Instagram, Enrico ha aggiunto gli hashtag “miracolo” e “survivor”, segno del grande spavento vissuto e della fortuna che gli ha permesso di esserne uscito illeso. Sul veicolo, sempre secondo quanto scritto dal cantante, al momento dell’incidente c’erano oltre a lui e al guidatore altre due persone: Stefania e Valentina, sui sedili posteriori. Da quanto appreso finora, nessuno ha riportato danni fisici significativi. L’incidente è avvenuto poco prima di Savona, sulla A10 Genova-Ventimiglia.

Enrico Ruggeri, i fan si riversano sui social: vicinanza e sospiro di sollievo

Dopo la diffusione della notizia tantissimi fan hanno preso d’assalto i profili social di ‘Rouge’, facendo sentire la loro vicinanza al cantante per lo spiacevole accaduto ed esprimendo sollievo per il pericolo scampato. Il cantante, a proposito di disguidi, è reduce da un problema alle corde vocali. L’estate scorsa è stato costretto a interrompere il suo tour a causa di un edema alle corde vocali.