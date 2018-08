Enrico Ruggeri come sta? Parla il cantante dopo lo stop del tour

Enrico Ruggeri problemi di salute: come sta ora il cantante

Qualche giorno fa Enrico Ruggeri è stato costretto a interrompere il suo tour a causa di alcuni problemi di salute. Un annuncio che ha fatto preoccupare tutti, fan e appassionati di musica. Cosa è successo al cantante e come sta adesso? Nelle ultime ore il componente dei Decibel ha tranquillizzato tutti, chiarendo che le sue condizioni di salute non sono gravi, come malignamente sospettato da qualcuno. Tramite il suo account Twitter, Ruggeri ha rivelato di aver fatto tutti gli accertamenti del caso e che la diagnosi è quella di un edema alle corde vocali. Un problema che Enrico risolverà nella giusta maniera, per poi tornare a cantare più forte di prima.

Le parole di Enrico Ruggeri su Twitter

“Buone notizie, accertamenti fatti. Il “visitatore” è solo un edema alle corde vocali, del quale mi libererò a breve. Nel frattempo con cure adeguate posso fare i concerti che mancano. Vi aspetto”, ha scritto Enrico Ruggeri su Twitter. L’artista ha terminato il suo tweet con un post scriptum dedicato ai maligni: “Vediamo quanti riprendono il post anche se non contiene tragiche rivelazioni..”. L’edema è un problema che affligge molti artisti: questo disturbo si presenta nella maggior parte dei casi quando si fa un uso eccessivo della voce.

Enrico Ruggeri pronto a tornare a cantare

Dunque, nulla di grave: Enrico Ruggeri è pronto a tornare sul palco. Il prossimo concerto è previsto il 26 agosto a Carlentini, in provincia di Siracusa, in Sicilia.