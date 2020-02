Enrico Remigio, vittoria Milionario: “Non l’ho detto alla fidanzata, motivo”

Enrico Remigio, vincitore di Chi vuol essere milionario: “Ecco perché non ho ancora detto alla mia fidanzata di aver vinto”

Dopo aver conquistato il milione, Enrico Remigio è tornato a Singapore, ha festeggiato con i colleghi di lavoro e ora sta pensando a come userà i soldi guadagnati a Chi Vuol Essere Milionario?. A sorpresa, però, non ha ancora dato la notizia della vittoria alla fidanzata francese che vive a Bangkok. Lui stesso lo ha confessato, nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma perché non ha ancora riferito alla sua dolce metà di essere diventato ricco?

“Viviamo lontani e non abbiamo ancora avuto modo di guardare la seconda parte: la farò svenire”

“Non lo sa ancora”, afferma Enrico circa la reazione avuta dalla sua compagna alla sua scalata milionaria. “Ho promesso – spiega – di non dirle niente e di vedere la puntata assieme. Ma viviamo lontani e non abbiamo ancora avuto modo di guardare la seconda parte: la farò svenire”. Chi è già quasi svenuto sono i suoi colleghi di lavoro: “Sono increduli ed entusiasti perché, anche se siamo di 8 nazionalità diverse, tutti conoscono questo quiz. Mi hanno persino chiesto di tradurre le domande per provare a rispondere”.

Il futuro di Enrico Remigio

Enrico narra anche come ha fatto a dare l’ultima risposta, nonostante non la sapesse (ci è arrivato solo dopo un lungo ragionamento, sotto la saggia guida di Gerry Scotti). “Mi sono detto che era solo un gioco e non volevo avere rimpianti. Anche se avevo detto ai miei che non avrei rischiato, avevo deciso che avrei provato a rispondere.” E ora? Che farà? Si è già licenziato per godersi la vincita? “Sono giovane e sarebbe uno spreco perché amo quello che faccio”. Certo qualche progetto ‘differente’ adesso lo si può immaginare. “Ho immaginato di comprare una casa (con la fidanzata, ndr) e tenere il resto da parte per iniziare un’attività lavorativa insieme”.