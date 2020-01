Enrico Remigio vince a Chi vuol essere milionario: la ‘manina’ di Gerry

Enrico Remigio vince il milione a Chi vuol essere milionario: la ‘manina’ di Gerry, Twitter esulta

Da Singapore con furore: Enrico Remigio è giunto all’ultima domanda del celebre quiz show timonato da Gerry Scotti ‘Chi vuol essere milionario?. Questa l’ultima fatica da affrontare per il 30enne originario di Pescara: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?”. Remigio, dopo averci pensato parecchio, ha deciso di buttarsi e di ‘accendere’ la B: “Le iniziali della figlia”. Risposta esatta e un milione intascato. Twitter è esploso, tutti felici per il simpatico Enrico. E in tanti hanno sostenuto che dietro la risposta esatta ci sia stata la ‘manina’ di Gerry, che, silenziosamente e con parole misurate, sarebbe riuscito un poco a veicolare il giovane verso l’opzione corretta.

Storia di Chi vuol essere milionario? Gli altri sei casi in cui i concorrenti arrivarono alla domanda finale

Enrico è stato il settimo concorrente della storia del quiz show ad arrivare alla domanda finale. Gerry ha ricordato che nelle precedenti sei volte, la metà dei concorrenti alla fine portò a casa il montepremi (2 volte nella versione milionario, una nella versione miliardario). Nel 2001 Francesca Cinelli vinse il miliardo (oggi lavora in Mondadori), nel 2004 trionfò Davide Pavesi e nel 2011 il milione lo intascò Michela De Paoli.

Enrico Remigio di Chi vuol essere milionario 2020: laurea in Bocconi e lavoro a Singapore

30 anni, nato a Scafa (Pescara), Enrico attualmente lavora a Singapore come sales manager per la filiale del sud-est asiatico della KTM (casa motociclistica di origine austriaca). “Lui che è arrivato pagando di tasca sua il biglietto da Singapore a Roma per sostenere il provino…”, ha raccontato Gerry Scotti, svelando il curioso aneddoto. Remigio si è formato all’Università Bocconi, laureandosi in Business Adminstration and Management, con specializzazione in Marketing Management.