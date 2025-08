Enrico Papi punge De Martino ed Affari Tuoi. Poi parere su Insegno

Enrico Papi è tornato da qualche settimana con il game show Sarabanda, in onda nel tardo pomeriggio ogni giorno su Canale 5. Il conduttore ha recentemente rilasciato un’intervista con Il Corriere Della Sera nella quale ha parlato del ritorno dello storico format e dei motivi del suo successo. Nel corso della chiacchierata Papi si è abbandonato anche a qualche frecciatina nei confronti di Stefano De Martino, in onda su Rai 1 con Affari Tuoi. Ha poi espresso un parere sul collega Pino Insegno, conduttore di Reazione A Catena nella sua stessa fascia oraria.

Sarabanda è stato uno dei game show più amati tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 2000. Dopo una pausa di diversi anni, il game show condotto da Enrico Papi è tornato in onda ogni giorno su Canale 5. In una recente intervista rilasciata con Il Corriere Della Sera, il conduttore ha spiegato per quale motivo il gioco funzioni ancora oggi. In particolare ha elencato tre motivi per cui Sarabanda continua a piacere al pubblico. Il primo è perché si tratta di un format familiare al pubblico di Mediaset, il secondo perché la musica è qualcosa che appartiene a tutti e che spinge i telespettatori a giocare a propria volta da casa ed il terzo per la bravura dei suoi concorrenti.

Proprio parlando dei partecipanti al suo game show, Papi ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi in Rai. In particolare ha sottolineato come i suoi concorrenti giochino semplicemente con la fortuna, mentre quelli di Sarabanda abbiano delle nozioni. Ha poi aggiunto di non aver mai amato l’idea della lotteria e del gioco d’azzardo. De Martino non è stato l’unico collega sul quale Enrico ha espresso un proprio parere.

Gli è stato difatti chiesto quale sia il suo rapporto con Pino Insegno, conduttore di Reazione A Catena su Rai 1 nella sua stessa fascia oraria. Papi ha spiegato come siano rivali nella messa in onda ma non nella vita, precisando però di averlo incontrato poche volte. Il presentatore ha poi rivelato quale game show guarderebbe tra Reazione A Catena, L’Eredità ed Affari Tuoi. La scelta è ricaduta sul primo. A riguardo Papi ha spiegato che si tratta di un format che ha importato lui dopo averlo visto anni fa su una tv americana. Dovendo scegliere, quindi, sceglierebbe Reazione A Catena anche se ha precisato che va in onda proprio mentre lui conduce Sarabanda.