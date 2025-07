Uomo Gatto punge Sarabanda: se tornerà e dettaglio sul campione

Su Italia 1 è da poco ricominciato il game show musicale condotto da Enrico Papi, Sarabanda. Uno degli storici campioni del gioco, che consiste nell’indovinare le canzoni ascoltando solo qualche nota, è stato Gabriele Sbattella, noto a tutti con il soprannome di Uomo Gatto. Quest’ultimo ha commentato su TikTok le nuove puntate del programma, abbandonandosi ad una serie di frecciatine. Gabriele si è anche espresso in merito al nuovo campione e ha rivelato se lo rivedremo come concorrente in questa nuova edizione.

Sarabanda, programma musicale condotto da Enrico Papi su Italia 1, è stato uno dei game show più amati dei primi anni 2000. In molti ricorderanno i suoi campioni storici, tra cui Tiramisù, Coccinella, Allegria, Valentina e L’Uomo Gatto, soprannome di Gabriele Sbattella. Proprio quest’ultimo ha commentato sui social il recente ritorno del gioco su Italia 1. Da qualche giorno, difatti, Papi è tornato con una nuova edizione di Sarabanda. Lo scopo consiste sempre nell’indovinare più canzoni possibili ascoltando solo poche note o con l’aiuto di indizi forniti dal conduttore.

Con una serie di video pubblicati sul suo profilo TikTok, l’Uomo Gatto ha commentato gli ascolti ottenuti dalle prime puntate del programma. In particolare ha sottolineato come, rispetto all’esordio di qualche sera fa, questi siano già in calo. Ha poi risposto alla domanda di alcuni utenti in merito ad una sua possibile partecipazione nel programma. Sbattella ha rivelato che non lo rivedremo come concorrente di Sarabanda. A riguardo si è anche abbandonato ad alcune frecciatine. In particolare ha affermato di non aver gradito il trattamento ricevuto in passato da parte del conduttore e degli autori. Ha tuttavia aggiunto che, se dovessero insistere nel volerlo, chiederà una bella cifra per partecipare.

Gabriele ha anche rivelato un dettaglio in merito all’attuale campione, Giuliano. Nello specifico l’ex protagonista di Sarabanda ha fatto sapere come il concorrente non sia un volto nuovo della televisione e dei game show. L’Uomo Gatto ha difatti evidenziato come abbia già preso parte a Caduta Libera, gioco condotto da Gerry Scotti su Canale 5. L’ex campione ha tuttavia fatto i suoi complimenti a Giuliano, definendolo molto bravo.