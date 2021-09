Enrico Papi, like contro Cattelan e frecciatine sul “flop” di Da Grande

Enrico Papi e quei like contro Cattelan che forse non piaceranno a tutti. Di sicuro strapperanno un sorriso ai detrattori di Alessandro da Tortona, che si è macchiato della colpa, secondo alcuni, di debuttare con un programma tutto suo in prima serata su Rai Uno a soli 40 anni. 41, per la precisione. Come se 40 anni fossero pochi per essere un conduttore, e verrebbe da chiedersi allora quale sarebbe l’età giusta per dichiarare terminata la gavetta. La Rai ha deciso di scommettere su Cattelan e lo ha fatto consapevole di rischi e pericoli, perché c’è un problema di target e vuole puntare su volti giovani e trasmissioni più fresche e leggere: questo si è letto un po’ ovunque.

Cattelan ha debuttato con Da Grande nella prima serata della domenica, quando magari i giovani, quelli che la Rai vorrebbe – secondo quanto sostenuto da alcuni -, sono fuori a cena. Il weekend non è una garanzia da questo punto di vista, strano che a qualcuno che ha urlato al flop sfugga questo particolare. E non è tutto, perché c’era la finale dei campionati europei di pallavolo maschile su Rai Tre – che ha vinto la serata – oltre alla partita tra Juventus e Milan. Insomma, una serata affollata.

A Enrico Papi poco importa, però. Lui è felice, giustamente, di aver vinto contro la concorrenza la sfida agli ascolti tv. Per festeggiare ha anche fatto un giro su Twitter e messo like ai commenti contro Cattelan. In un tweet si legge che sul social in tanti hanno difeso Cattelan dalle critiche e ci si stupisce di ciò. In altri si parla dei giovani che non hanno scelto Da Grande o ancora di spettatori che sono scappati da Rai Uno dopo I Soliti Ignoti.

Non solo i like a queste frecciatine, perché Enrico Papi ha anche condiviso un articolo in cui si esaminavano gli ascolti di ieri sera con un titolo che parla di flop per Cattelan. Insomma, tutto il contrario di ciò che è successo ieri con Maria De Filippi e Mara Venier, che si sono fatte l’in bocca al lupo a vicenda pur scontrandosi nella stessa fascia oraria.

Quella di Papi può essere considerata semplice gioia per aver vinto contro il programma rivale Rai oppure è un atteggiamento che non fa bene a nessuno? Papi stesso si è lamentato di essere stato messo in panchina da Mediaset per qualche tempo, perché allora non supportare un collega se tu per primo sei stato privato della possibilità di lavorare? Cattelan è giovane, ha appena debuttato sulle reti della tv generalista e di certo non ha tolto il posto a nessuno, tanto meno a Enrico Papi che lavora per Mediaset. Va bene gioire per la vittoria, va bene festeggiare e ben venga anche lo sfottò da stadio, per così dire. Ma perché i like a frecciatine sul pubblico che è scappato? Anche perché magari quei “telespettatori scappati” da Cattelan stavano guardando altro e non Scherzi a parte.