I titoli ‘clickbait‘ sono ormai all’ordine del giorno sul web: si tratta di titoloni ‘acchiappa visualizzazioni‘ che riportano una notizia ‘bomba‘, che, poi, si rivela essere completamente falsa. Una delle più recenti vittime di questo fenomeno è stato Enrico Papi. Tuttavia, questa volta non si è speculato su una voce riguardante un programma televisivo o un presunto gossip, bensì qualcosa di ben più grave. Nelle ultime ore, infatti, molti siti hanno riportato la notizia che il noto conduttore fosse morto. “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”, si legge in uno di questi portali. Andando, poi, a leggere l’articolo il lettore va a scoprire che si parla solamente di una trasmissione del presentatore che è stata chiusa prima del previsto. Insomma, una gigantesca fake news. Enrico, giustamente, non ha preso assolutamente bene l’accaduto e si è scagliato contro chi ha provato a guadagnare sfruttando una questione così delicata.

Il conduttore ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Twitter, in cui ha scritto queste parole: “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie)”. A quanto pare, non è la prima volta che viene inventata una falsità simile su Papi e, per questo, ha minacciato di prendere seri provvedimenti legali. Qualche settimana fa, infatti, era diventato virale un video su TikTok in cui si riportava come ufficiale la notizia della scomparsa di Enrico. A distanza di pochi giorni, la vicenda è tornata a ripetersi e l’ex volto di “Sarabanda” ha deciso di mettere un punto a tutta questa assurda situazione.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Enrico Papi, vita e carriera

Enrico Papi è nato il 3 giugno 1965 a Roma. La famiglia dell’uomo era alquanto benestante: il padre era commerciante d’auto e la madre possidente terriera. Sin da giovane, mostra interesse per il mondo dello spettacolo, iniziando molto presto la sua carriera. Da ragazzo, comincia esibendosi come cabarettista nei palasport per i concerti. Lì viene notato da Giancarlo Magalli, che nel 1988 lo fa approdare in Rai. Ma il successo lo trova nella Mediaset, dove inizia a condurre vari programmi televisivi di successo, come “Sarabanda“, “Matricole & Meteore”, “Trasformat”, “La Pupa e il Secchione”, “La ruota della fortuna”. Dopo un lungo periodo di pausa, è tornato con “Guess My Age” su Tv8. Successivamente, è riapprodato nuovamente in Mediaset per condurre nel 2021 su Canale 5 “Scherzi a parte”. Più recentemente, dovrebbe debuttare come opinionista nella nuova edizione de “L’Isola dei famosi 2023” e come presentatore della nuova stagione di “La Pupa e il Secchione”.

Per quanto riguarda la vita privata, Enrico Papi è sposato con Raffaella Schifino, con cui fa coppia fissa dal 1998. Dal loro amore sono nati due figli: Rebecca, del 2000, e Iacopo, nato nel 2008.